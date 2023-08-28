На стройплощадке КуАЭС-2 завершено бетонирование оболочки самых высоких градирен в России

Строители Курской АЭС-2 завершили сооружение оболочки градирни энергоблока № 2 Курской АЭС-2.

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На сооружение башни специалистам потребовалось 2 года и 1 месяц.

Теперь на Курской АЭС две самые высокие градирни в России — каждая по 179 метров, что соответствует высоте примерно 2,5 Спасских башен Московского кремля. Несмотря на жесткие требования, предъявляемые к качеству, условиям (теплое время года), а также технологии выполнения работ, строителям удалось завершить сооружение с опережением графика.

Ход сооружения энергоблоков ВВЭР-ТОИ проконтролировали первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом», президент АО АСЭ Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков.

«Курская площадка для атомной промышленности имеет стратегическое значение. Решения, технологии, которые будем тиражировать на зарубежных стройках, отрабатываем здесь, — отметил в ходе визита Андрей Петров. — Развивая энергетическую инфраструктуру, сооружая новые мощности, мы гарантируем экономическую стабильность страны».

Сейчас на сооружении станции замещения выполняются работы на 156 объектах. Численность строительно-монтажного персонала в августе 2023 года составила более 8,5 тысяч человек. Завершение возведения башенной испарительной градирни — одно из важных событий 2023 года на втором строящемся энергоблоке Курской АЭС-2.

Теперь перед строителями стоит задача монтажа сборного железобетона внутри градирни для монтажа блоков оросителей, а также водоподъемных магистралей и подводящих трубопроводов.

«Для бетонирования вытяжной башни использовался специальный гидрофобный бетон — он отталкивает воду и соответствует требуемым стандартам водонепроницаемости. За время сооружения объекта было использовано около 14 000 кубических метров бетонной смеси», — отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

Гигантское сооружение имеет оптимальную по условиям аэродинамики, прочности и устойчивости форму. Конструкция в 179 метров обеспечит стабильную работу энергоблока, не снижая энерговыработку, даже в жаркий летний период. Испарительная градирня станции замещения способна охлаждать до 160 тысяч кубометров воды в час.

«Строительство градирни второго энергоблока начались в августе 2021 года. Завершились за 747 дней — это быстрее по сравнению с аналогичными работами на градирне первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2», — рассказал вице-президент — директор проекта по сооружению Курской АЭС АО АСЭ Олег Шперле.

Проект Курской АЭС-2 предусматривает сооружение двух башенных испарительных градирен — по одной на каждый энергоблок. Вытяжные башни работают в составе системы охлаждения АЭС. Вода циркулирует по замкнутому контуру, охлаждая и конденсируя отработавший в турбине пар. Вытяжные башни выполняют ту же функцию, что и водоемы, — рассеивают в атмосферу избыточное тепло, выделяющееся при охлаждении воды.

Проектный срок службы строительных конструкций градирни — до 100 лет. Развитие атомной энергетики — залог повышения уровня жизни граждан России. Российская промышленность наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Президент РФ считает реализацию программ поддержки промышленности вопросом нацбезопасности и ставит задачу выйти на устойчивый промышленный рост в РФ, действуя динамично и напористо.

Справка:

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО «Атомэнергопроект») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+" проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.

© ase-ec.ru

© ase-ec.ru