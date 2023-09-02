В Иран прибыли учебно-боевые самолеты Як-130
В Иран прибыли учебно-боевые самолеты Як-130, предназначенные, предположительно, для обучения иранских летчиков пилотированию истребителей «Су» поколения 4+ и/или 4++.
Самолёты, предположительно, сняты на авиабазе имени Шахида Бабаи в Исфахане.
Всего в Иран было доставлено две единицы, которые уже перекрасили в камуфляж ВВС Ирана.
В конце августа 2015 года в российских СМИ появилась информация, что ведутся переговоры о закупке Ираном партии многофункциональных истребителей Су-30 и учебно-боевых самолетов Як-130, а также надводных кораблей класса «Фрегат» и подводных лодок.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/fLJ2Lxc2II8
Ранее РФ осуществила поставки самолетов Як-130 в азиатские страны дальнего зарубежья, а также Белоруссию.
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02.09.2315:36:08