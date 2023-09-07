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В Тольятти заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла

 © img.tsargrad.tv

7 сентября 2023 года в Самарской области на территории ОЭЗ «Тольятти» запустили первую очередь завода по переработке масличных культур.

Завод построили за 1,5 года. Его оснастили современным оборудованием по комплексной очистке и фасовке масел. Рассчитан Тольяттинский комбинат пищевых продуктов (ТКПП) на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Это подсолнечник, рапс и лен.

Инвестиции в первый этап составили 15 млрд рублей. Благодаря запуску предприятия в регионе были созданы свыше 700 рабочих мест.

Комбинат занимает территорию в 50 га. Предприятие стало одним из самых крупных в Европе. Через некоторое время стартует строительство второй очереди завода, а затем и третьей. Благодаря этому производительность комбината возрастет более чем в два раза. А наращивание объёма переработки, в свою очередь, станет импульсом для развития местных фермерских хозяйств.

Первой продукцией ТКПП стало подсолнечное масло «Слобода». Совокупная мощность ТКПП по очистке и фасовке масла составляет 250 тыс. тонн в год.

Особое внимание уделено экологической безопасности. На комбинате организовано строительство экологических объектов: блока очистки технической воды и сточных вод и теплоэлектроцентралей. Строительство теплоэлектроцентралей позволит применять технологии безотходного производства. Образующаяся в результате основной деятельности предприятия лузга семян подсолнечника будет сжигаться с соблюдением всех экологических требований, а тепловая энергия будет использоваться для выработки электрической энергии для нужд предприятия.

 © up.tsargrad.tv
Источник: https://www.zol.ru/n/39ec6

переработка масличных культур, Самарская область, сельское хозяйство
  • Нет аватара Serguei
    07.09.2323:07:34

    Не в плане критики, но, если пишете, что «один из крупнейших в Европе…», то было бы неплохо дать хотя бы ориентир на КРУПНЕЙШИЙ в Европе. Понимаете, между «крупнейшим», скажем, выпускающим 5 млн.т в год, и «одним из крупнейших…», выпускающим 350 тыс.т в год, может быть огромная разница. База должна быть сопоставимой и иметь абсолютные цифры (=100, 1000 и т. д.). В принципе, это не сложно узнать у самих ТКПП, они должны всё знать. А относительные понятия (=больше/меньше) не имеют особого смысла.

    #1268305
  • Великоросс Великоросс
    08.09.2308:09:02

    Это копипаст статьи с сайта https://www.zol.ru/n/39ec6, на что автором бала дана ссылка. Если уж читаете новость, то смотрите пожалуйста откуда взято и отправляйте по адресу свои претензии.

    Другое дело, если опубликован авторский материал, который обозначается желтой звездой.

    #1268320
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