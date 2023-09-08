Новые автобусы вышли на дороги Челябинска

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В 2023 году продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта. Благодаря участию Челябинской области в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» в этом году — 15 автобусов начнут работу на магистральном маршруте № 8 «Мамина — Академика Королёва».

Все вновь поступающие автобусы в Челябинск имеют низкий пол, оборудованы кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками и прочими системами, влияющими на качество перевозок.

На презентации автобусов также представлены две машины особо большого класса, которые были приобретены для Челябинска для работы на 64 маршруте с самым большим пассажиропотоком.

Десять «Гармошек» для маршрутов № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» и № 4 «Мамина — ПКиО имени Гагарина» будут приобретены для Челябинска за счет средств специального казначейского кредита .

В этом году уже поступили 13 автобусов в Магнитогорск, 4 автобуса закуплены для Увельского района и 2 автобуса для Уйского района.

(Справочно: в Челябинской области за период 2019-2022 годы закупили новых и модернизировали 554 единицы подвижного состава общественного транспорта, планы на 2023 год — 349 ед.)

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