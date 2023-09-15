Корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456245200&hash=8d46bfc60824cbf5
Видео успешной стыковки «Союз МС-24» с международной космической станцией
Источник: https://vk.com/wall-166596029_247818
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