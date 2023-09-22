В Челябинской области открыто новое текстильное производство

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В Магнитогорске прошло официальное открытие нового текстильного комплекса компании «Радуга». Инвестиционный проект предпринимателя Людмилы Ромашкиной реализован с использованием мер финансовой поддержки моногородов ВЭБ.РФ, получен кредит на сумму более 32 млн рублей.

Официальное открытие нового производства посетили представители министерства экономического развития Челябинской области, администрации Магнитогорска, Госкорпорации ВЭБ.РФ, центра «Мой бизнес».

Корпорация рукоделия и текстиля «Радуга» была открыта в 2006 году, за время работы оптовый склад швейной фурнитуры вырос в полноценное текстильное производство. Сейчас здесь изготовляют постельное белье, полотенца, повседневную и домашнюю мужскую и женскую одежду.

Компания неоднократно пользовалась поддержкой центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»: гарантии по банковским кредитам, микрозаймы, сертификация продукции, участие в выставках. Во время пандемии производство быстро переквалифицировалось и начало выпускать средства индивидуальной защиты, а в 2022-ом — начала шить термобелье и спальники.

Новый виток развития связывался с масштабированием деятельности: увеличением ассортимента и общего объема выпуска. С этой целью стартовал инвестиционный проект по созданию нового текстильного комплекса, который предусматривал расширение производственной площадки и обновление промышленного оборудования. В 2022 году компанию приняли на сопровождение в инвестблок центра «Мой бизнес».