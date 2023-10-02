В Тюменской области открылся завод по глубокой переработке гороха

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В деревне Савино Ишимского района 2 октября начала работу первая очередь завода «Протенсиб». Это первый в России завод по глубокой переработке гороха. Предприятие создаст около двухсот новых рабочих мест и будет перерабатывать 70 тысяч тонн гороха, выращенного в регионе, в изолят горохового белка, клетчатку и крахмал. Запуск уникального завода позволит Тюменской области создать кластер инновационного направления по глубокой переработке зернобобовых в Ишимском районе где уже действует завод «Аминосиб » по переработке пшеницы (лизин). Агрохолдинг «Юбилейный» инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей, 20% - собственные средства, остальное — кредит. Напомню, что это уже второе уникальное производство, открывшееся в регионе за последние недели, ранее начал работу завод по производству термобумаги и чековой ленты .

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В Тюменскую область приходит большое количество разного рода инвестиций, но таких проектов, где всё настолько основательно и многопрофильно, как у Агрохолдинга «Юбилейный», немного. Первая очередь «Протеинсиба» — это элеваторный комплекс, куда уже поступил первый урожай гороха, склад готовой продукции и визировочная лаборатория. На первом этапе горох будет только храниться, переработкой займётся китайский партнер по давальческой схеме.

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Более 11 тыс. тонн горохового изолята в год планирует экспортировать ишимский завод по глубокой переработке гороха. В России его потребление не превышает 1,5 тыс. тонн в год, поэтому значительную часть продукции «Протеинсиб» готов отправлять в другие страны. В мире перерабатывается 1 млн 200 тыс. тонн гороха в год. На новом заводе этот показатель составит 70 тыс. тонн, то есть 5-6% от всего мирового объёма. Основные продукты производства: изолят горохового белка с чистотой 85%, крахмал и клетчатка.

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О строительстве завода я рассказывал в одной из статей о тюменском импортозамещении . Соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта было подписано в 2021 году, строительно-монтажные работы по реализации первого этапа велись с 2022 года. Проект поддержало региональное правительство, из бюджета было направлено 400 млн рублей на газификацию, энергоснабжение, водопровод и асфальтирование подъездных путей. Переработкой гороха предприятие займётся после реализации второго этапа строительства. Оно начнётся с 2024 года. Сюда войдут основной производственный комплекс, энергоцентр и очистные сооружения. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 2027 году, а к 2029 — вывести завод на полную мощность.