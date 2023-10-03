«Силовые машины» запустили в Петербурге производство лопаток для газовых турбин

АО «Силовые машины» отлили первую рабочую лопатку газовой турбины ГТЭ-65, отработав полный цикл технологии производства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе предприятия.

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«Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов литых лопаток газовых турбин в год с возможностью увеличения мощности до 24 комплектов.

Это позволит обеспечить необходимый объем лопаток для собственного производства „Силовых машин“, а также для сервиса газовых турбин, в том числе стороннего производства», — говорится в сообщении.

Как сообщил генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов, отливка рабочей лопатки первой ступени является важным этапом в создании газовой турбины ГТЭ-65. «Этому событию предшествовала большая работа по организации производственных мощностей, созданию и внедрению технологии. Сейчас мы продолжаем отработку технологии, готовим производство к отливке более крупных лопаток для газовой турбины ГТЭ-170», — отметил он.

«Силовые машины» создают мощности для выпуска восьми газовых турбин в год. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.

В декабре 2022 года «Силовые машины» завершили производство и провели испытания головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Первую серийную газовую турбину ГТЭ-170 планируется выпустить до конца 2023 года.

Одновременно компания работает над производством высокоэффективной газовой турбины средней мощности F-класса — ГТЭ-65. Планируемый срок готовности головного образца ГТЭ-65 — 2024 год.