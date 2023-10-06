«Калашников» завершил квалификационные испытания СВЧ
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности.
По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства.
«СВЧ — это новое поколение оружия, которое полностью отвечает всем запросам заказчиков, — говорит президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. — На нее можно устанавливать все современные типы оборудования: глушители, лазерные целеуказатели, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы».
Снайперская винтовка Чукавина калибра 7,62×54 мм обладает улучшенной эргономикой, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Справка:
Масса снайперской винтовки Чукавина без магазина составляет 4,8 кг. Ее общая длина (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм, длина ствола — 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.
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06.10.2311:38:30