«Калашников» завершил квалификационные испытания СВЧ

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности.

© kalashnikovgroup.ru

По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства.

«СВЧ — это новое поколение оружия, которое полностью отвечает всем запросам заказчиков, — говорит президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. — На нее можно устанавливать все современные типы оборудования: глушители, лазерные целеуказатели, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы».

Снайперская винтовка Чукавина калибра 7,62×54 мм обладает улучшенной эргономикой, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Справка: Масса снайперской винтовки Чукавина без магазина составляет 4,8 кг. Ее общая длина (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм, длина ствола — 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

© kalashnikovgroup.ru

© kalashnikovgroup.ru

© kalashnikovgroup.ru