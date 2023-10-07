Операционная система жёсткого реального времени MULTEX-ARM создана командой из Санкт-Петербурга

© avatars.dzeninfra.ru

Операционная система жёсткого реального времени MULTEX-ARM создана командой разработчиков «Сэт Код » из Санкт-Петербурга. Проекту уже более 20 лет, но до этого года операционка была проприетарной и использовалась только для своих разработок. В этом году авторы опубликовали документацию и выложили базовый набор библиотек у себя на сайте для свободного использования. Так же на страничке проекта есть ссылки на обучающие видео, что облегчит освоение новым пользователям.

Операционка реального времени отличается от обычных ОС (Windows, Linux) тем, что обеспечивает реакцию на каждое внешнее событие за определённое количество тактов процессора. Причём если система просто реального времени обеспечивает усреднённое время отклика на все события, то ОС жёсткого реального времени гарантирует фиксированное время отклика на каждое событие. Такое поведение системы возможно благодаря использованию плоской модели памяти (отсутствием виртуальных страниц) и гибкой настройке приоритетов прерываний и выполняемых задач.

Библиотеки операционной системы собираются вместе с задачами пользователя в компактное монолитное ядро, размер которого, обычно, не превышает 1 мегабайта. Время загрузки такого ядра не превышает 3 секунды, что позволяет устройствам под управлением данной ОС быстро выходить на рабочий режим после включения питания.

ОСРВ MULTEX-ARM изначально создавалась для использования в автоматизированных системах управления, где любая задержка может привести к аварийной ситуации. В настоящее время благодаря поддержке аппаратных видеокодеров, входящих в состав современных процессоров, ОС применяется в системах технического зрения и робототехнике. Прямо сейчас идёт тестирование видеотракта для управления глубоководными аппаратами с применением устройств под управлением MULTEX-ARM. Использование системы реального времени в таком тракте позволяет минимизировать задержки передачи видео — изображение на экране оператора отстаёт от реальной картинки всего на 100 миллисекунд.

Автор: Роман Ковригин