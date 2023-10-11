Росэнергоатом внедрил информационную систему управления бюджетированием на базе российского ПО

Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил внедрение импортонезависимой информационной системы управления бюджетированием.

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Проект стал частью программы импортозамещения, в результате которого система, ранее реализованная на базе SAP BPC, была замещена системой на основе отечественного решения «Форсайт. Бюджетирование». Продукт «Форсайт. Бюджетирование» включен в реестр отечественного ПО и совместим с российскими СУБД и ОС.

Система предназначена для автоматизации процессов сметного планирования и формирования управленческой отчётности, повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений Центрального аппарата и филиалов в процессе формирования, корректировки и ежемесячного контроля исполнения смет доходов и расходов АО «Концерн Росэнергоатом», а также формирования исходных данных для бизнес-плана на среднесрочный период.

«Созданная система полностью воспроизводит функционал процессов планирования и бюджетирования, сформированный в течение более чем 10 лет эксплуатации SAP BPC, а также включает новые инструменты, которые способствуют дальнейшему совершенствованию процедур планирования, анализа и прогнозирования затрат филиалов, центрального аппарата и центров ответственности АО «Концерн Росэнергоатом», — прокомментировала Людмила Демидова, директор Департамента экономики и контроллинга АО «Концерна Росэнергоатом». В рамках проекта были адаптированы к новой системе и актуализированы более 200 бюджетных форм и более 400 алгоритмов расчетов. Объём данных годового цикла планирования и отчётности в системе составляет ~30ГБ, глубина хранения ретроспективных данных составляет 10 лет. В организационный объем проекта вошли 11 АЭС России, Центральный аппарат АО «Концерн Росэнергоатом» и шесть его филиалов.

«В рамках обеспечения технологической независимости одной из самых сложных и масштабных задач для крупных российских компаний является импортозамещение продуктов SAP. Мы приняли решение заменять функциональность SAP по частям. Сейчас, по завершению проекта, мы можем с уверенностью сказать, что решение «Форсайт» является достойной альтернативой зарубежному программному обеспечению для решения задач бюджетного планирования как в части инструментальных возможностей, так и по стоимости приобретения и владения», — подчеркнул Олег Шальнов, директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией «Росэнергоатома».

Система успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию, переведена в промышленную эксплуатацию на всех объектах внедрения и передана на поддержку в АО «Гринатом» (отраслевой ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом»). Специалисты АО «Гринатом», ранее занимавшиеся сопровождением SAP BPC, принимали активное участие в работах с первого дня проекта. В настоящее время в АО «Гринатом» сформирован Центр компетенций по системам автоматизации предприятий для сопровождения и развития импортозамещенных систем, включая ИСУБ.