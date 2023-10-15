Компания «Виола» запустила новую производственную линию в Подмосковье

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На заводе «Виола» в подмосковном городском округе Одинцово увеличили производственные мощности. Компания завершила очередной этап масштабного инвестпроекта по развитию предприятия, результатом которого стал запуск обновлённой линии по производству плавленых сыров в «ваннах». Рост максимальной производственной мощности предприятия за год с учетом всех работ превысил 50%.

Ранее, весной этого года, компания сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвёрдых сыров. В совокупности эти проекты, а также другие работы по модернизации отдельных технологических участков и повышению эффективности, позволили заводу значительно нарастить максимальную производственную мощность с 15 до 23 тысяч тонн продукции за один год.

«Суммарный объём годовых инвестиций компании Viola в 2023 году составил порядка 250 миллионов рублей.

Предприятие продолжает расширяться и развиваться. В сегодняшних условиях это особенно актуально, учитывая запрос рынка на качественную отечественную продукцию, которую производит завод Viola. Помимо импортозамещения компания обеспечивает и новые рабочие места для жителей Подмосковья — сегодня здесь трудоустроено свыше 250 человек», — рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обновлённая линия по производству плавленых сыров позволит предприятию нарастить производство, в том числе самой востребованной позиции в ассортименте «Виола» — «ванн» весом 400 г.

«Этот год стал рекордным в инвестиционной истории компании, но это ещё далеко не предел: и сам завод, и площадь, которой он располагает, и востребованность выпускаемого здесь продукта предлагают значительный потенциал для дальнейшего развития. Ежемесячно с производственных линий нашего завода на полки магазинов отправляется 5 млн упаковок плавленого сыра „Виола“ в ваннах 400 г — и это не считая миллионы упаковок другого формата и объёма. Я рад, что теперь любимого сыра станет ещё больше!», — отметил и.о. генерального директора ООО «Виола» Дмитрий Коненков.

Рост объёмов производства позволит компании не только увеличить продажи на российском рынке, но и экспорт сыров «Виола» из Подмосковья в страны ближнего зарубежья, СНГ, страны Азии и Южную Америку.

Завод «Виола» в Московской области специализируется на производстве всей линейки плавленого сыра «Виола» (в «треугольниках», «ваннах», ломтиках, мягкой упаковке) с 2009 года, а также осуществляет нарезку и фасовку полутвёрдых сыров. В общей сложности предприятие выпускает около 80 ассортиментных позиций. Производственная площадка «Виола» является системообразующим предприятием Московской области.