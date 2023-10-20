В Тюмени построены улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова
В Тюмени построены новые дороги протяженностью 1,85 км на улице Тимофея Кармацкого и 1,57 км на улице Фармана Салманова. Это далеко не все дорожные объекты, которые будут завершены в уходящем сезоне.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,85 км построена на улице Тимофея Кармацкого в Тюмени. Она соединила улицы Алебашевскую и Мельникайте. Работы продолжались два года.
Объём работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги. Перед строителями ставили задачу, чтобы были широкие тротуары, велодорожки и освещение. Строительство улицы выполнено в сжатые сроки.
С начала 2024 года здесь пустят общественный транспорт, для пассажиров установят умные остановки.
О строительстве этой улицы и развитии нового района Тюмени я рассказывал в Тюменском импортозамещении в феврале.
В районе Тюменской слободы по улице Фармана Салманова, на участке от ЖК «Скандия» до жилого дома № 14, открыли движение. В эксплуатацию сдан объект протяженностью порядка 1,57 километра. Шестиполосная магистраль призвана разгрузить дороги внутри жилого района.
Для движения открыли пока только часть улицы. На ней установлены светофорные объекты, которые запрограммированы на работу в условиях больших транспортных потоков, что и предусмотрено проектом. Улица Фармана Салманова магистрального типа, эксплуатация первых дней работы этого участка показала очень активное движение транспорта с пересекающих дорог.
На пересечении улиц Фармана Салманова и Заполярной впервые организовано светофорное регулирование велодорожки. Также для удобства жителей микрорайона обустроено большое количество парковочных мест.
Согласно муниципальному контракту, срок окончания строительства улицы Фармана Салманова (в границах улиц Губернской — Закалужской — Московский тракт) — 15 ноября 2024 года. Общая протяженность автодороги составит 2,3 километра. Проект реализуется за счет механизмов национального проекта «Жилье и городская среда».
Строительство новых улиц в Тюмени реализуется по программе «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году работы идут на пяти объектах, вцелом будет построено 3,5 км дорог, среди них ул. Е. Войнова, ул. Братьев Бондаревых, ул. Газовиков и улица в микрорайоне Европейский. Благодаря «Стимулу» с 2020 года построены улицы А. Митинского, П. Шарова, В. Трофимовой и К. Посьета в районе Ново-Патрушева. Главное условие программы — ввод нового жилья. В прошлом году по соглашению с Минстроем России в Тюменской области в рамках данной программы введено 16 многоквартирных домов. В 2023 году необходимо обеспечить ввод ёщё семи. Пять из них уже построены.
Летом в Тюмени также открылся новый правоповоротный съезд на развязке ул. Мельникайте и объездной дороги. Протяженность съезда 622 м, ширина — 5 метров. За счёт увеличения средней скорости прохождения данного участка дороги на 37% снизится риск возникновения пробки. Новая дорога является первым этапом продления ул.Мельникайте на 1 километр.
К концу года в Тюмени ожидается сдача второй очереди многоуровневой развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы.
Развязку на Червишевском тракте в Тюмени тоже построят до конца 2023 года. Объект возводится при поддержке федеральных средств, применяется механизм инфраструктурных бюджетных кредитов.
Движение по новому мосту через Туру в створе ул. Мельникайте началось ещё пять лет назад, но объект оказался настолько сложным, что его возведение продолжается до сих пор, здесь проходят магистральные коммуникации Тюменской ТЭЦ-1, а снос смножества жилых домов потребовал судебных разбирательств.
Новые съезды на клеверной развязке Мельникайте и Дамбовской уже открыты для движения. Движение транспорта теперь возможно в двух направлениях. Первый — спуск с моста Мелькайте в сторону ул. Дамбовской. Второй — подъём с ул. Дамбовской в сторону ул. Дружбы.
Ещё два новых съезда откроют на транспортной развязке улиц Мельникайте — Дамбовская до конца 2023 года. В октябре завершат съезд с Мельникайте, позволяющий проехать в сторону микрорайона Тура, а тем, кто едет из центра по ул. Дамбовской, будет удобно подниматься на мост.
Во время строительства переустраивали все городские коммуникации — газовую ветку, напорный коллектор, ливневую канализацию, теплотрассы различного диаметра, а также связь. Из-за сложной гидрогеологической задачи, связанной с поймой реки Туры, ливневую канализацию снабдили двумя канализационными насосными станциями и очистными сооружениями. Вся вода собирается в трубопровод, а КНС перекачивает ее, поднимая в локальные очистные сооружения.
На развязке построен ещё один подземный пешеходный переход. Длина основного ствола тоннеля — почти 67 метров, ширина — 4 метра. Переход оборудован двумя подъёмными платформами для комфортного перемещения маломобильных групп населения. Подземный переход соединяет улицу Барабинскую и ЖК «Правобережный».
Из-за высокой линии берега, где сейчас обустраивают два съезда, потребовалось выемка грунта. Местный грунт, переувлажненный суглинок, вывезли и частично заменили на торфопесчаную смесь. Ею уже отсыпали готовые участки откосов. Укрепят откосы посевом травы.
Для пешеходов сейчас монтируют надземные переходы. У одного из них уже сделан металлический каркас, в скором времени начнут его остекление, а также завершат работы по пандусам, освещению и водоотводу. Велодорожка для велосипедистов расположится за мостом с ул. Дамбовской до ул. Мельникайте.
Данная реконструкция существенно разгрузит и перераспределит транспортные потоки, а улица Мельникайте станет ещё ближе к магистрали беспрерывного движения.
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