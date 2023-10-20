В Тюмени построены улицы Тимофея Кармацкого и Фармана Салманова

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В Тюмени построены новые дороги протяженностью 1,85 км на улице Тимофея Кармацкого и 1,57 км на улице Фармана Салманова. Это далеко не все дорожные объекты, которые будут завершены в уходящем сезоне.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,85 км построена на улице Тимофея Кармацкого в Тюмени. Она соединила улицы Алебашевскую и Мельникайте. Работы продолжались два года.

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Объём работ был огромный, и проект изначально непростой: важно было учесть геометрию строящихся микрорайонов, провести работы по устройству ливневой канализации, переустройству инженерных коммуникаций и поднять уровень дороги. Перед строителями ставили задачу, чтобы были широкие тротуары, велодорожки и освещение. Строительство улицы выполнено в сжатые сроки.

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С начала 2024 года здесь пустят общественный транспорт, для пассажиров установят умные остановки.

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О строительстве этой улицы и развитии нового района Тюмени я рассказывал в Тюменском импортозамещении в феврале.

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В районе Тюменской слободы по улице Фармана Салманова, на участке от ЖК «Скандия» до жилого дома № 14, открыли движение. В эксплуатацию сдан объект протяженностью порядка 1,57 километра. Шестиполосная магистраль призвана разгрузить дороги внутри жилого района.

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Для движения открыли пока только часть улицы. На ней установлены светофорные объекты, которые запрограммированы на работу в условиях больших транспортных потоков, что и предусмотрено проектом. Улица Фармана Салманова магистрального типа, эксплуатация первых дней работы этого участка показала очень активное движение транспорта с пересекающих дорог.

На пересечении улиц Фармана Салманова и Заполярной впервые организовано светофорное регулирование велодорожки. Также для удобства жителей микрорайона обустроено большое количество парковочных мест.

Согласно муниципальному контракту, срок окончания строительства улицы Фармана Салманова (в границах улиц Губернской — Закалужской — Московский тракт) — 15 ноября 2024 года. Общая протяженность автодороги составит 2,3 километра. Проект реализуется за счет механизмов национального проекта «Жилье и городская среда».

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Строительство новых улиц в Тюмени реализуется по программе «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году работы идут на пяти объектах, вцелом будет построено 3,5 км дорог, среди них ул. Е. Войнова, ул. Братьев Бондаревых, ул. Газовиков и улица в микрорайоне Европейский. Благодаря «Стимулу» с 2020 года построены улицы А. Митинского, П. Шарова, В. Трофимовой и К. Посьета в районе Ново-Патрушева . Главное условие программы — ввод нового жилья. В прошлом году по соглашению с Минстроем России в Тюменской области в рамках данной программы введено 16 многоквартирных домов. В 2023 году необходимо обеспечить ввод ёщё семи. Пять из них уже построены.

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Летом в Тюмени также открылся новый правоповоротный съезд на развязке ул. Мельникайте и объездной дороги. Протяженность съезда 622 м, ширина — 5 метров. За счёт увеличения средней скорости прохождения данного участка дороги на 37% снизится риск возникновения пробки. Новая дорога является первым этапом продления ул.Мельникайте на 1 километр.

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К концу года в Тюмени ожидается сдача второй очереди многоуровневой развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы.

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Развязку на Червишевском тракте в Тюмени тоже построят до конца 2023 года. Объект возводится при поддержке федеральных средств, применяется механизм инфраструктурных бюджетных кредитов.

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Движение по новому мосту через Туру в створе ул. Мельникайте началось ещё пять лет назад, но объект оказался настолько сложным, что его возведение продолжается до сих пор, здесь проходят магистральные коммуникации Тюменской ТЭЦ-1, а снос смножества жилых домов потребовал судебных разбирательств.

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Новые съезды на клеверной развязке Мельникайте и Дамбовской уже открыты для движения. Движение транспорта теперь возможно в двух направлениях. Первый — спуск с моста Мелькайте в сторону ул. Дамбовской. Второй — подъём с ул. Дамбовской в сторону ул. Дружбы.

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Ещё два новых съезда откроют на транспортной развязке улиц Мельникайте — Дамбовская до конца 2023 года. В октябре завершат съезд с Мельникайте, позволяющий проехать в сторону микрорайона Тура, а тем, кто едет из центра по ул. Дамбовской, будет удобно подниматься на мост.

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Во время строительства переустраивали все городские коммуникации — газовую ветку, напорный коллектор, ливневую канализацию, теплотрассы различного диаметра, а также связь. Из-за сложной гидрогеологической задачи, связанной с поймой реки Туры, ливневую канализацию снабдили двумя канализационными насосными станциями и очистными сооружениями. Вся вода собирается в трубопровод, а КНС перекачивает ее, поднимая в локальные очистные сооружения.

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На развязке построен ещё один подземный пешеходный переход. Длина основного ствола тоннеля — почти 67 метров, ширина — 4 метра. Переход оборудован двумя подъёмными платформами для комфортного перемещения маломобильных групп населения. Подземный переход соединяет улицу Барабинскую и ЖК «Правобережный».

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Из-за высокой линии берега, где сейчас обустраивают два съезда, потребовалось выемка грунта. Местный грунт, переувлажненный суглинок, вывезли и частично заменили на торфопесчаную смесь. Ею уже отсыпали готовые участки откосов. Укрепят откосы посевом травы.

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Для пешеходов сейчас монтируют надземные переходы. У одного из них уже сделан металлический каркас, в скором времени начнут его остекление, а также завершат работы по пандусам, освещению и водоотводу. Велодорожка для велосипедистов расположится за мостом с ул. Дамбовской до ул. Мельникайте.

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Данная реконструкция существенно разгрузит и перераспределит транспортные потоки, а улица Мельникайте станет ещё ближе к магистрали беспрерывного движения.