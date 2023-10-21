На Новотроицком содовом заводе запущено производство газоблоков

© images.orsk.ru

Новый цех по производству ячеистого газоблока построен за год. Его проектная мощность составляет 200 тысяч кубометров блоков ежегодно. Потребность в такой продукции в регионе высока — за год в Оренбургской области вводится в эксплуатацию в среднем 1 млн кв. м жилья.

Инвестиции в проект ранее оценивались в 800 млн рублей.

Автоклавный газобетон называют искусственным синтезированным камнем. Изделия выдерживаются при температуре 191 градус и под давлением 12 атмосфер, это придает им теплоизолирующие свойства. Такой материал подходит для возведения как внутренних, так и внешних стен.

Производство малоотходное. Бракованная продукция обрабатывается и запускается обратно в работу. Кстати, процент непригодных блоков всего 5%.

Также на площадке Новотроицкого содового завода началось строительство цеха гипсокартона.

Новотроицкий содовый завод — резидент территории опережающего социально-экономического развития. Он начал работу в 2019 году. В настоящее время на производстве трудятся около 600 человек. Предприятие выпускает свыше 100 000 тонн кальцинированной соды, около 150 000 тонн сухих строительных смесей. Продукция отгружается покупателям в Оренбуржье и соседную Башкирию. Предполагается выход на рынок Казахстана.

© images.orsk.ru

© images.orsk.ru

© images.orsk.ru

© images.orsk.ru

© images.orsk.ru

https://orsk.ru...0s75p9551856184