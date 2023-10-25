В поселке Углеуральский Прикамья открылась новая поликлиника

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Здесь для около 9 000 человек взамен уже ветхим зданиям появилась новая поликлиника на 120 посещений в одну смену. Медицинско е учреждение будет доступно как для взрослых, так и для детей.

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Поликлиника строилась по просьбам местных жителей. Поставили в помещении все необходимое оборудование, чтобы было комфортно и удобно было всем, как мамам с колясками и людям с ОВЗ.

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Пациентов там станут принимать участковые терапевты и педиатры, есть кабинет функциональной диагностики, массажа, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар.

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