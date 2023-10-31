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Статистика

Доля «Лады» на рынке возросла до 37%

 © metalinfo.ru

За девять месяцев текущего года АВТОВАЗ произвел на 15% больше автомобилей и машинокомплектов, чем за весь 2022 год, сообщил президент компании Максим Соколов в ходе выступления на расширенном заседание Правительства Самарской области.

«Сегодня мы работаем на максимальных скоростях и с высочайшей производительностью труда. Каждые 26 секунд с конвейеров АВТОВАЗа в Тольятти сходит один новый автомобиль. А доля «Лады» на рынке возросла до 37%", — подчеркнул Максим Соколов.

В течении двух последующих лет планируется запустить в серийное производство ещё четыре принципиально новые модели: седан бизнес-класса «Лада Аура», массовый легковой автомобиль «Лада Искра», грузопассажирский электромобиль «е-Ларгус», а также городской кроссовер «В+Кросс» на платформе Веста, отмечается в сообщении правительства региона.

По итогам 2022 года доля «Лады» на рынке составила почти 28%.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/154671

статистика, машиностроение, "Автоваз", "Лада", Самарская область
  • Jorjio774 Jorjio774
    31.10.2316:58:54

    Молодцы, Тольяттинцы   

    #1270880
  • Нет аватара Serguei
    31.10.2321:48:02

    Однозначно зачётное достижение! Наращивайте усилия! Создавайте новые модели! Вытесняйте западную технику!

    #1270904
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      31.10.2322:14:33

      И китайскую тоже.

      #1270909
      • Нет аватара Serguei
        31.10.2323:28:50

        Нереально. Китайская техника берёт «экономикой масштабов»: с такими огромными объёмами они могут давать невысокие цены. Тут надо быть очень внимательным, так как они уже успешно задавили многие страны мира, надо, чтобы и нас не задавили.

        #1270911
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          31.10.2323:58:48

          надо, чтобы и нас не задавили.

          Да я именно про это. Бойтесь данайцев, дары приносящих.

          #1270913
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