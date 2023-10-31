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За девять месяцев текущего года АВТОВАЗ произвел на 15% больше автомобилей и машинокомплектов, чем за весь 2022 год, сообщил президент компании Максим Соколов в ходе выступления на расширенном заседание Правительства Самарской области.

«Сегодня мы работаем на максимальных скоростях и с высочайшей производительностью труда. Каждые 26 секунд с конвейеров АВТОВАЗа в Тольятти сходит один новый автомобиль. А доля «Лады» на рынке возросла до 37%", — подчеркнул Максим Соколов.

В течении двух последующих лет планируется запустить в серийное производство ещё четыре принципиально новые модели: седан бизнес-класса «Лада Аура», массовый легковой автомобиль «Лада Искра», грузопассажирский электромобиль «е-Ларгус», а также городской кроссовер «В+Кросс» на платформе Веста, отмечается в сообщении правительства региона.

По итогам 2022 года доля «Лады» на рынке составила почти 28%.