«Силовые машины» запустили новое производство литых турбинных лопаток стоимостью 6 млрд рублей

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Компания «Силовые машины» ввела в эксплуатацию уникальное высокотехнологичное производство литых лопаток, где впервые в России внедрена критически важная технология создания наиболее сложных деталей газовых турбин — отливок лопаток горячего тракта. В производство площадью более 6 тыс. кв. метров инвестировано свыше 6 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей в форме двух льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Новый комплекс создан на территории производства турбинных лопаток «Силовых машин» в Санкт-Петербурге. Он оснащен уникальным технологическим оборудованием, значительная часть которого спроектирована и произведена по специальному заказу российскими предприятиями, специализирующимися на нестандартном оборудовании для промышленности.

Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов литых лопаток газовых турбин большой мощности в год с возможностью увеличения до 24 комплектов. В один комплект входит порядка 550 единиц литых лопаток. Это обеспечит необходимый объем лопаток для собственного производства «Силовых машин», а также для сервиса газовых турбин, в том числе стороннего производства.

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«Открытие производства литых лопаток газовых турбин — это знаковое событие для „Силовых машин“ и всей отрасли. Новое производство основано на принципе 100% импортозамещения: наши специалисты разработали и внедрили технологию, используя уникальное оборудование, а также материалы, созданные на основе отечественного опыта авиационного и энергетического газотурбостроения. На текущем этапе мы освоили производство лопаток газовой турбины ГТЭ-65, которые отличаются сложной внутренней полостью для реализации системы охлаждения. Продолжаем отработку технологии, подготовку к серийному выпуску литых крупногабаритных лопаток газовой турбины ГТЭ-170», — отметил Александр Конюхов, генеральный директор АО «Силовые машины».

Лопатка горячего тракта — одна из самых наукоемких и сложных в изготовлении деталей газовых турбин, требующая сложнейших расчетов при проектировании и высокой точности в изготовлении. Для производства литых лопаток «Силовые машины» разработали и освоили технологию изготовления керамических стержней из плавленого кварца, прессования восковых моделей, изготовления керамической формы, плавки металла и заливки керамической формы, а также финишной обработки и проведения неразрушающего контроля отливок лопаток с габаритными размерами до 900 мм и весом до 50 кг.

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Справочно: Стратегически важный проект возобновления производства газовых турбин в России реализуется АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга России.

«Силовые машины» создают мощности для выпуска восьми газовых турбин в год. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей.

В изготовлении газовых турбин задействованы производственные площадки Ленинградского Металлического завода, более 1650 единиц технологического оборудования. Над проектом работают более 150 конструкторов и технологов, свыше 1400 производственных специалистов.

В декабре 2022 года «Силовые машины» завершили производство и провели испытания головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Первая серийная газовая турбина ГТЭ-170 будет изготовлена до конца 2023 года.

Одновременно компания работает над производством высокоэффективной газовой турбины средней мощности F-класса — ГТЭ-65. Планируемый срок готовности головного образца ГТЭ-65 — 2024 год.