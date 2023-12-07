В Приангарье сданы автодороги, отремонтированные по нацпроекту в 2023 году

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В Иркутской области сдно в эксплуатацию большинство объектов дорожной инфраструктуры, реконструкция которых велась по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Среди них участки дорог, имеющих важное социальное значение, а также дороги в популярные туристические местности. Полностью завершены работы и на главном дорожном объекте Приангарья — новом мосту через Куту. Мост был сдан в эксплуатацию в начале октября, а несколько дней назад его открыли для проезда.

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Реконструкция моста через реку Куту в Усть-Куте велась по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено 641,8 млн рублей.Завершение реконструкции моста через реку Куту — это долгожданное и радостное событие. В 2013 году мост повредило ледоходом, рухнул пролёт. Долгие годы никто не верил, что его восстановят. Тем не менее, региону удалось получить поддержку Федерального дорожного агентства и начать работы.

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Специалисты «Дорожной службы Иркутской области» установили две береговые и шесть русловых опор, сделали семь пролётов протяжённостью по 24 метра. Провели гидроизоляцию конструкций, армирование и устройство защитного слоя проезжей части. Уложено асфальтобетонное покрытие, сделано наружное освещение. С обеих сторон моста смонтировали лестничные сходы, переустроили линии электропередач и связи. Длина моста составляет 169 метров, подходов к нему — 100 метров.

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Этот мост соединяет город Усть-Кут с микрорайоном Закута. Десять долгих лет жители были вынуждены добираться в другой район города объездным путëм, через Красный мост. Ребятишкам тяжело было добираться в школу, детские сады. Было непросто. Реконструкция моста шла практически круглогодично.

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Завершен ремонт дороги «Полукольцо» — Тулун — Братск.

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Сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Полукольцо» — Тулун — Братск. Специалисты работали в Братском районе, на отрезке с 38 по 53 километр, от Полукольца практически до деревни Кузнецовка. Длина участка составляет 15 км. На нём отремонтировали водопропускные трубы, восстановили земляное полотно, уложили выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, провели обустройство автодороги: установили знаки, барьерные ограждения, светосигнальные столбики.

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Открыто движение по второй части путепровода на улице Джамбула в Иркутске.

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В областном центре открыто рабочее движение транспорта по второй части путепровода на улице Джамбула. Проект технически сложный. В результате его реализации организовано по три полосы движения в обе стороны. Кроме того, на путепроводе обустроены пешеходные зоны, смонтировано освещение. Реконструкция путепровода позволит существенно увеличить пропускную способность на улицах Джамбула, Боткина и Трактовой. Реконструкция сооружения протяженностью 174,3 метра проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В Братском районе завершили капремонт подъезда к селу Ключи-Булак.

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В Братском районе завершили капремонт подъезда к селу Ключи-Булак. Его протяжённость — 9,2 км. Там заменили пять водопропускных труб, провели устройство дорожной одежды, выровняли профиль трассы, отремонтировали пересечения и примыкания местных дорог, уложили асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки, нанесли разметку. В селе Ключи-Булак проживает больше тысячи жителей. Туда, на берег залива Ия Братского моря, любят приезжать туристы. Девять километров нового асфальтобетонного покрытия, без сомнения, улучшат качество жизни и отдыха жителей и гостей этих прекрасных мест.

В Иркутской области отремонтировали дорогу к «золотым пескам».

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Участок дороги Кутулик—Бахтай—Хадахан ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в Аларском и Нукутском районах. Он ведет к популярному туристическому месту «золотые пески».В результате ремонта заасфальтировали участок с 24 по 43 километр. Провели устройство земляного полотна, дорожной одежды, водоотводных сбросов с проезжей части, заменили пучинистые грунты, провели устройство пересечений и примыканий. А также установили знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку. Ранее еще на одном участке этой дороги протяженностью 3 километра уложили асфальт.

Подъезд к селу Большая Елань отремонтировали в Усольском районе.

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В Усольском районе завершён капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Большая Елань». Капитальный ремонт проведён на участке протяженностью 8,8 километра. По просьбе жителей вдоль дороги установили три автобусные остановки. Работы шли два года, их стоимость составила 412 млн рублей. В Большой Елани проживают около 1,5 тыс. человек. Она находится в 20 километрах от районного центра — Усолья-Сибирского. Дорога ведет к 16 населенным пунктам, расположенным в четырёх муниципальных образованиях: Тельминском, Большееланском, Новожилкинском и Раздольинском. По ней ежедневно ходит пассажирский и личный автотранспорт, сельскохозяйственные и промышленные предприятия перевозят свою продукцию и необходимые материалы.

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В Иркутской области восстановили все разрушенные наводнением 2019 года мосты.

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В Тулунском районе восстановили мосты через реки Изегольчик и Малый Едогон, которые пострадали во время разрушительного наводнения 2019 года.

Мосты реки Изегольчик и Малый Едогон расположены на 38 и 50 километрах автодороги Тулун — Икей. Они находились в аварийном состоянии, так как их опоры подмыло во время наводнения. Реконструкции начали в 2022 году. На обоих мостах специалисты установили железобетонные опоры и пролётные строения, сделали автомобильные подходы, укрепили русла рек и конусы насыпи, уложили асфальт. Длина перехода через Малый Едогон составляет 24,9 метра, ширина — 7 метров. Мост через реку Изегольчик 18,9 метра в длину, шириной семь метров. На обоих объектах предусмотрено две полосы движения.

Реконструкции провели по программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 313 млн рублей. Также во время наводнения 2019 года в Иркутской области было повреждено 160 километров дорог и 86 водопропускных труб. Осталось восстановить один объект — участок автодороги между населёнными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Его протяжённость составляет три километра.

Ремонт дороги до Листвянки завершили.

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На Байкальском тракте завершён ремонт участка дороги до поселка Листвянка. В нормативное состояние привели десять километров пути — с 42 по 52 километры, и четыре моста. На участке отремонтированы четыре железобетонных моста. Первый, через ручей, находится на 43 километре, его длина 34,4 метра. Мост через реку Тальцинка — на 46 километре, его протяжённость 68,1 метр; через реку Чернушка — на 48 километре, его длина 17,6 метра; через реку Щегловка — на 51 километре, его длина — 17,6 метров.

Завершён ремонт дороги Нижнеудинск — Порог.

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В Нижнеудинском районе завершён ремонт автомобильной дороги Нижнеудинск — Порог. Работы вели на участке со второго по 15 км. Общая протяженность участка составляет 12,3 километра. Ремонт начали весной прошлого года. Уже отремонтировали пять водопропускных труб, уложили асфальтобетон, отремонтировали шесть примыканий дорог местного значения.

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В Эхирит-Булагатском районе отремонтировали мост через реку Ишин-Гол.

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Завершен капитальный ремонт моста через реку Ишин-Гол в Эхирит-Булагатском районе. Мост расположен на 86 километре межмуниципальной автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. По нему проезжает транспорт, который едет в Ольхонский район, в район Малого моря озера Байкал, на остров Ольхон, а также на север Иркутской области — в Жигаловский, Казачинско-Ленский и другие районы.

Этот мост знают все, кто едет на Байкал или на север Иркутской области. Он был закрыт с 2020 года, водители пользовались временным объездом, из-за этого съезжали с региональной дороги, сбавляли скорость движения

Мост через реку Ишин-Гол железобетонный, его построили в 1980 году. Во время капитального ремонта специалисты возвели новые опоры и заменили балки моста. Также выполнили работы по подходам — уложили новое асфальтобетонное покрытие. Длина мостового перехода составляет 61,2 м, ширина — 11 м. На нём две полосы движения. Вместе с автомобильными подходами общая протяжённость ремонтируемого участка составила 400 м. Расчетная скорость движения транспорта по нему — 70 км/час.

В Иркутской области отремонтировали 15-километровый участок дороги Баяндай — Нагалык.

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В Баяндаевском районе завершен капремонт дороги Баяндай — Нагалык протяжённостью 15 км. Его вели в течение двух лет. На работы из областного и регионального бюджетов было выделено 560 млн рублей.Дорога Баяндай — Нагалык ведет к известному туристическому месту — санаторию Нагалык. Сюда со всей области и других регионов приезжают люди из-за уникальной лечебной грязи. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мы в 2023 году отремонтировали несколько дорог, которые ведут в туристические места.

В Иркутской области завершен ремонт участка автодороги Бохан -Тихоновка.

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Введён в эксплуатацию участок автомобильной дороги Бохан — Тихоновка с 12 по 20 километр. На нём провели ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составила 250,2 млн рублей. Их выделили из федерального и областного бюджетов.- Дорога связывает районный центр — посёлок Бохан — со столицей Усть-Ордынского Бурятского округа, посёлком Усть-Ордынский. Асфальтобетонное покрытие было в таком плохом состоянии, что жители пользовались ей в редких случаях, предпочитая ездить через Иркутск, делая крюк длиной более 100 километров. Короткая дорога Бохан — Тихоновка имеет большое социальное значение.

Протяжённость дороги Бохан — Тихоновка составляет 36 километров. В 2021-2022 годах на ней в рамках национального проекта провели капитальный ремонт отрезка с 0 по 12 километр. Там провели устройство земляного полотна, выровняли профиль дороги, установили 22 водопропускные трубы, два железобетонных водопропускных канала, а также капитальный ремонт моста через реку Ида, который находился в аварийном состоянии. На всём участке уложили асфальтобетонное покрытие.

На автодороге Тайшет — Чуна — Братск завершён ремонт участков протяжённостью 25 километров.

© irkobl.ru

В Иркутской области завершён ремонт двух участков автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск. Их общая протяжённость составляет более 25 километров. В следующем году на ремонт автодороги будет предусмотрено более 1,6 млрд рублей. Начата реконструкция участка длиной семь километров.

Дорога Тайшет — Чуна — Братск — это важный региональный объект. Она на 280 километров короче действующей федеральной трассы между населёнными пунктами, кроме того, это автодорога ведет в посёлок Чуну, Лесогорск и десяток небольших таежных посёлков. Для её приведения в нормативное состояние из областного бюджета ежегодно выделяются средства. В этом году с учётом начала реконструкции — это более миллиарда рублей. В обозримом будущем всю её отремонтируют и заасфальтируют. Уже начата реконструкция новых участков, основные этапы работ запланированы на следующий год, а завершат ихв 2025 году.

Работы по строительству дороги в обход посёлков Моты и Чистые Ключи продолжают и зимой.

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В Иркутской области идет строительство нового участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» в обход посёлков Моты и Чистые Ключи. Он станет логическим продолжением участка км 47 — км 55. Зимой продолжают буровзрывные работы и отсыпку земляного полотна из скального грунта.

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Взрывы на объекте проводят до двух раз в неделю. Выполнено устройство опор и пролетных строений моста через реку Каторжанка и путепровода в составе транспортной развязки со стороны Иркутска. Смонтировано 13 водопропускных труб из 19 предусмотренных проектом. Ежедневно на объекте работают 35 единиц техники и 70 рабочих. Новый участок протяженностью более 19 км позволит значительно повысить уровень безопасности дорожного движения: уменьшится уклон, увеличится радиус поворотов и пропускная способность. На участках с затяжным уклоном построят 13,6 км дополнительных полос на подъем для удобства водителей грузового транспорта.

© irkobl.ru

Новую дорогу с 26 по 47 км начали строить в 2020 году. Ее протяжённость составит 19,2 км. Проектом предусмотрено возведение двух мостов, транспортной развязки в двух уровнях с путепроводом, остановочных пунктов и подземного пешеходного перехода. Для обеспечения безопасности движения на участке появятся 11 км линий искусственного освещения, 194 м шумозащитных экранов, а также 19,6 км барьерного ограждения.

В публикации использованы данные интернет-ресурсов.

О дорогах, отремонтированных в Иркутской области в 2022 году читайте здесь .

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