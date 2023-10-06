В Усть-Куте восстановили мост через реку Куту

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В Усть-Куте (Иркутская область) завершили реконструкцию моста через реку Куту, он был разрушен ледоходом десять лет назад.Установлены все восемь опор: шесть русловых и две береговых, семь пролётов по 24 метра, перильные ограждения, проведена гидроизоляция. Работы по реконструкции моста завершены, остались косметические. Сейчас специалисты филиала красят столбы и ограждения, очищают проезжую часть для дальнейшего нанесения разметки. Двухполосное сооружение шириной 10 и длиной 169 метров необходимо для транспортного сообщения районов города и обеспечения ускоряющегося развития Усть-Кута .

Реконструировать мост начали в 2021 году. В своих статьях я неоднократно рассказывал о ходе строительства важного для города объекта:

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