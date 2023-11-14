Новая современная поликлиника открылась в районе Казачьей бухты Севастополя

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Новая современная поликлиника открылась микрорайоне Казачья бухта. В построенном медицинском учреждении есть детское отделение на 120 посещений в смену, взрослое — на 200 посещений и женская консультация. В совокупности поликлиника будет обслуживать более 13 тысяч местных жителей. Для полноценной работы было закуплено почти 3 тысячи единиц медицинского оборудования.

Этого важного объекта откровенно не хватало микрорайону Казачья бухта. Теперь местным жителям не нужно ездить в другую часть города, чтобы получить медицинские услуги. Новая поликлиника общей площадью более 4 тысяч квадратных метров сможет полностью удовлетворить потребности этой густонаселённой части Севастополя.

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СВЕТЛАНА ЩЕРБАНЬ, заведующая поликлиникой № 6 Городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова: «В поликлинике у нас имеется 6 терапевтов, которые будут распределены согласно участкам. Также у нас имеется ряд узких специалистов, такие как: хирург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, кардиолог, эндокринолог. Вся узко направленная специфика у нас будет обеспечена. Также у нас будет открыт кабинет диспансеризации, где пациенты могут пройти диспансеризацию. Кабинет неотложной помощи, кабинет инфекционных заболеваний, куда пациенты могут обращаться с повышенной температурой тела, с симптомами ОРВИ».

Женская консультация выделена в обособленный блок с отдельным входом. Здесь работает регистратура, приём ведут акушеры-гинекологи. Есть кабинеты УЗИ, процедурный и прививочный.

СВЕТЛАНА ЩЕРБАНЬ, заведующая поликлиникой № 6 Городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова: «В оснащении у нас имеется рентген аппарат, УЗИ-аппарат, электрокардиограф, электроэнцефалограф».

Детское отделение ведёт приём севастопольцев в возрасте от 0 до 18 лет. Здесь есть кабинет массажа, кабинет здорового ребёнка и удобная зона отдыха.

ЕКАТЕРИНА ПЕРЕДИСТОВА, заведующая отделением № 3 детской поликлиники № 2 Городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребёнка: «Здесь будут принимать участковые педиатры, узкие специалисты в качестве: невролога, лор-врача, невропатолога, детского хирурга, ортопеда. И также здесь достаточно укомплектовано всё — новая аппаратура для физиолечения».

Новая поликлиника оборудована для маломобильной группы населения. В обоих отделениях — и взрослом, и детском — установлены лифты. На территории учреждения предусмотрена парковка на 21 место, в том числе есть 3 места для инвалидов. Единственное, что осталось — завершить набор врачей.

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