Парк столичного метрополитена пополнился в октябре 48 составами «Москва 2020»

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В московском метро курсируют 154 инновационных поезда «Москва-2020». Только за прошлый месяц парк столичного метрополитена пополнился ещё 48 такими составами.

В следующем году планируется запустить «Москву-2020» на Замоскворецкой ветке.

Замена вагонов прошлого поколения ведётся на Калужско-Рижской ветке. Её парк обновляется с 2018 года. Здесь уже около 80% современных поездов, таких как «Ока», «Москва» и «Москва-2020». Они оборудованы широкими дверьми, климат-системами с возможностью обеззараживать воздух и информационными табло.

Фото — https://realty....cz8fxy767370191

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