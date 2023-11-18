На Среднем Урале открылся еще один центр амбулаторной онкопомощи

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Профильное подразделение организовано на базе ЦГБ № 7 Екатеринбурга.

Центр амбулаторной онкологической помощи оснащён современным оборудованием и готов к приёму пациентов, проживающих в Кировском районе уральской столицы.

До открытия центра жителям района приходилось тратить на обследование больше времени. В одном месте пациентам проводили диагностику, в другом — консультировали, в третьем оказывали терапевтическую помощь.

Сейчас медицинская помощь онкобольным организована максимально удобно. В арсенале врачей имеется эндоскопическое, ультразвуковое, рентгенологическое оборудование, большая часть которого приобретена по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».

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В настоящее время, в Свердловской области работают более 15 центров амбулаторной онкологической помощи в разных уголках региона, включая Екатеринбург. Ежегодно каждый ЦАОП принимает несколько тысяч пациентов, нуждающихся в профильном лечении.

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— Благодаря открытию центра возросла оперативность комплексной качественной диагностики пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, что позволит выявлять онкопатологии на ранней стадии, а также способствовать их излечению, — отметил главный врач ЦГБ № 7 Евгений Барац.

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