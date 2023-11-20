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Новые заводы и цеха

«Босла» запустила под Воронежем завод самоклеящихся материалов

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Под Воронежем, в селе Бабяково Новоусманского района, компания «Босла» запустила завод по производству самоклеящихся материалов полного цикла. Торжественная церемония открытия прошла в воскресенье, 19 ноября.

Воронеж — третий регион, в котором представлено производство ООО «Босла». Филиалы компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Максимальный объем выпуска продукции на новом производстве превысит 15 млн кв. м материалов в месяц. Это позволит обеспечить непрерывный процесс маркировки на стратегически важных предприятиях Черноземья и других регионов страны. Затраты на проект составили более 100 млн рублей, общая сумма инвестиций в производство превысила 200 млн рублей.

 © riavrn.ru

https://www.kom....ru/doc/6349744

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Источник: https://riavrn.ru/news/pod-voronezh...odstvu-samokleyashihsya-materialov/

Воронежская область, Бабяково, Босла
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