В Свердловском районе Перми открылся новый корпус школы № 82

© gorodperm.ru

Это вторая школа в регионе, построенная в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Образование» за счёт средств государства и вложений частных инвесторов.

Школа была возведена чуть более, чем за год опытным подрядчиком — ООО «СПС» (родственная компания к ООО «ЖБК-Строй») — и оснащена необходимым современным оборудованием.

В новом здании кроме традиционных учебных классов есть множество лабораторий и специальных кабинетов для занятий, два спортивных зала и актовый зал.

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

© duma-perm.ru

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