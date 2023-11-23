Служба скорой помощи Оренбуржья получила 15 новых автомобилей

© orenburzhie.ru

Города и районы Оренбургской области получили спецтранспорт в соответствии с распоряжением правительства России.

Машины полностью укомплектованы медицинским оборудованием, здесь есть электрокардиограф, дефибриллятор, бортовая и переносная системы искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, глюкометр. Кроме того, автомобили оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.

© orenburzhie.ru

15 новых автомобилей будут работать:

— в Оренбурге (подстанция «Центральная») (два автомобиля);

— в Оренбурге (подстанция «Восточная») (один автомобиль);

— в Соль-Илецке (два автомобиля);

— в Саракташе (один автомобиль);

— в Тоцком (два автомобиля);

— в Черном Отроге (один автомобиль);

— в Бугуруслане (один автомобиль);

— в Илеке (один автомобиль);

— в Северном (два автомобиля);

— в Кардаилово (один автомобиль);

— в Плешаново (один автомобиль).

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