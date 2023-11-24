В Москве началось производство улучшенных вагонов метро «Москва-2020»

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Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года.В ближайшие два года метро получит более 500 подобных вагонов. Все обновленные составы пройдут тщательную проверку и обкатку на территории завода и метро — по более чем 100 параметрам. Специалисты обновили в данной модификации дизайн, сделав акцент на натуральные материалы.При этом сохранили ключевые преимущества предыдущих поездов: широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобную навигацию для пассажиров и многое другое.

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