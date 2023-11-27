Нововоронежские атомщики: отработали перевод энергоблока с ВВЭР-1200 на 18-месячный топливный цикл

На Нововоронежской АЭС успешно проведена опытно-промышленная эксплуатация современного энергоблока № 6 в режиме 18-месячного топливного цикла.

© atommedia.online

По итогам ее реализации отчетные документы направлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

После получения экспертного заключения и изменения условий действия лицензии энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС переведут в промышленную эксплуатацию в режиме 18-месячного топливного цикла. С 2016 года, после ввода в эксплуатацию энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС проработал три топливные кампании в 12-месячном цикле: выгрузка отработавшего и загрузка свежего ядерного топлива проводилась раз в год. В августе 2020 года дан старт опытно-промышленной эксплуатации уже с 18-месячным топливным циклом в рамках четвертой и пятой кампаний. Оборудование энергоблока и изготовленное компанией ТВЭЛ ядерное топливо доказали свою надежность, безопасность и эффективность.

«В проектах энергоблока № 6 и 7 Нововоронежской АЭС была предусмотрена возможность усовершенствования топливного цикла. Его внедрение позволяет значительно сократить длительность ремонтов, обеспечить прирост выработки электроэнергии, а также повысить эффективность работы энергоблока в целом», — сообщил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Увеличение длительности топливного цикла стало возможным за счет повышения среднего обогащения ядерного топлива и применения большего количества оксида гадолиния в качестве поглотителя нейтронов в тепловыделяющих сборках реакторной установки ВВЭР-1200.

© atommedia.online

«Реакторы ВВЭР отличаются высокой безопасностью, надежностью и широкими возможностями модернизации. Мы работаем не только над конструкционными изменениями, но и над повышением эффективности топливного цикла, не снижая при этом планки безопасности», — отметил Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков. — «Опыт нововоронежских атомщиков, полученный при реализации 18-месячного топливного цикла на энергоблоке с реактором ВВЭР-1200, будет использован на блоках подобного дизайна как в России, так и за рубежом», — добавил он. Аналогичная работа проводится на 7-м энергоблоке Нововоронежской АЭС. Его перевод на 18-месячный топливный цикл запланирован на март 2024 года.

Справка: В Российской Федерации реализуется Программа повышения мощности на действующих АЭС. Благодаря внедрению современного топлива с увеличенной ураноемкостью уже все реакторы ВВЭР-1000 работают на мощности 104% от номинальной в удлиненных 18-месячных топливных циклах.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.