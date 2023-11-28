Крым получил 22 новые машины скорой медицинской помощи

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22 новые машины скорой медицинской помощи поступили в Крым. Специализированные автомобили отечественного производства направлены в медицинские учреждения Джанкойского, Красноперекопского и Симферопольского районов, Евпатории и Феодосии.

Стоимость каждой машины — более трех миллионов рублей. С 2014 года для медучреждений республики закуплено 350 автомобилей.

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