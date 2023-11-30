Ткацкая фабрика «Томна» в Кинешме возвращается к жизни

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Одно из старейших ткацких предприятий Ивановской области фабрика «Томна», что находится в славном городе Кинешма, наращивает производство.

В апреле на предприятии установлены 144 новые вязальные машины и развернуто производство трикотажных перчаток.

К ноябрю в вязальном цехе работает 642 вязальных машины.

Летом запущено ткацкое производство, 74 станка. К концу этого года объём производства в кинешемском подразделении компании составит 6,5 миллионов пар перчаток в месяц.

В модернизацию предприятия вложено более 500 млн рублей.

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И это не предел, заявляют в руководстве компании. Для дальнейшего расширения ткацкого производства продолжают восстанавливать аварийные помещения. В ближайших планах — создание до сотни новых рабочих мест.

А до этого было другое.

Ткацкая фабрика «Томна» прошла за полтора века славный рабочий путь. Основанная в далёком 1879 году, она исправно служила людям. И до революции 1917 года, и в советское время изделия фабрики отличались высоким качеством. Её продукция отмечалась на международных ярмарках и конкурсах, пользовалась большим спросом как на отечественном рынке, так и за границей.

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До 2009 года. На фабрике в этот год закрываются прядильный цех и отделочное производство.

К 2022 году история предприятия казалось, заканчивалась. Старое оборудование не выдерживало конкуренции с более дешёвым узбекским текстилем, спрос на бязь и полотенца падал. Старые энергоёмкие станки съедали всю прибыль.

Большой коллектив в 470 человек весь 2022 год были под реальной угрозой увольнения. И многие не выдерживали, уходили на другую работу.

Благодаря усилиям многих людей и серьёзной модернизации, проведённой комбинатом «Лидертекс», фабрика «Томна» вновь строит планы на будущее.

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