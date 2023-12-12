Сельским школам Оренбуржья передали новые автобусы

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С торжественной церемонии вручения 11 декабря в сельские школы из Оренбурга уехали 22 «газели» и 27 автобусов ПАЗ.

Автобусы направились в 21 муниципальное образование и три интернатных учреждения, подведомственных Министерству образования. Автобусы полностью соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников — требованиям безопасности, надёжности и эргономичности.

В этом году по программе обновления школьных автопарков область уже получила 46 единиц новой специализированной техники для перевозки детей. Однако для Оренбуржья вопрос обновления автопарка остаётся актуальным. В регионе 40 процентов школьников живут в сельской местности, 78 процентов школ — сельские.

Общая протяжённость школьных маршрутов составляет 16 тысяч километров. Всего школьный автопарк области насчитывает 612 единиц транспортных средств для перевозки около 13 тысяч обучающихся из 399 школ. Спецтранспортом выполняется 1402 рейса.

Ежегодно ведётся активная работа по обновлению автопарка. С 2019 года школы области уже получили 308 автобусов. На следующий год эта работа будет продолжена. В 2024 году планируется передать в школы Оренбуржья 70 транспортных средств.

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