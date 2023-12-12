Под Новосибирском в Краснообске открылась новая поликлиника

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В Новосибирской области новая поликлиника открылась в рабочем посёлке Краснообск. К ней приписано 40 тысяч жителей.

Здание поликлиники сдали раньше срока, изначально его сдача была запланирована в 2024 году. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, в том числе в детском отделении предусмотрено 250 посещений в день.Современное оборудование и внедрение системы искусственного интеллекта на примере этой поликлиники позволяют системе здравоохранения перейти на новый уровень и расширить возможности для диагностического поиска.

В поликлинике будет лабораторное отделение, эндоскопическое отделение, залы ЛФК, отделение функциональной диагностики, зона ожидания для пациентов. Помещения оборудовали маммографом, флюорографом, рентгеном и компьютерным томографом.

Стоимость объекта составила 1,7 млрд рублей.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/t1dUJj-TXRM

Поликлиника будет работать в две смены шесть дней в неделю, травмпункт — всю неделю круглосуточно.

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