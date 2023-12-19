Росатом ввел в работу новую линию производства востребованной в мире проволоки

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На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» и является Отраслевым центром металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех») создан новый участок по производству кальциевой инжекционной проволоки (КИП).

Ввод нового участка КИП на Чепецком механическом заводе обусловлен растущим спросом на эффективный инжекционный кальций не только в России, но и за рубежом. Рост мирового объёма производства стали, связанный с вводом новых сталеплавильных мощностей, а также стремление производителей стали повысить конкурентоспособность своей продукции с помощью внедрения новых материалов и совершенствования технологий для повышения сквозных технико-экономических показателей сталеплавильных производств и качества выпускаемой продукции будут способствовать увеличению спроса на инжекционную проволоку производства АО ЧМЗ как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

На территории одного корпуса удалось сконцентрировать парк технологического оборудования, задействованного в производстве КИП, которое ранее размещалось в разрозненных помещениях. Смонтировано и введено в эксплуатацию 12 дополнительных единиц основного оборудования. В результате все ключевые переделы изготовления КИП — от прессования прутка электролитического кальция до намотки готовой проволоки в бухту — теперь осуществляются на единой площадке. Масштабные мероприятия позволяют минимизировать внутреннюю логистику и увеличить производительность оборудования.

«Создание на Чепецком механическом заводе единого участка по производству кальциевой инжекционной проволоки — это часть стратегии предприятия по модернизации и расширению производственных мощностей. Сегодня мы обеспечили готовность ЧМЗ к удовлетворению возрастающих потребностей российских металлургов в высококачественной кальциевой продукции. С вводом новых производственных комплексов обеспечены условия для наращивания мощностей по выпуску КИП», — отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

«Русатом МеталлТех» реализует мероприятия по продвижению кальциевой инжекционной проволоки производства АО ЧМЗ на внутреннем и международных рынках. Наша инжекционная проволока является эталоном качества в отрасли черной металлургии и обеспечивает максимальный уровень технико-экономических показателей сталеплавильных производств. Основными потребителями КИП являются крупнейшие металлургические предприятия России. В 2023 г. планируетcя поставить КИП на российский рынок в объёме 5000 тонн, что является рекордным показателем за всю историю поставок данной продукции с момента её постановки на производство в АО ЧМЗ", — прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Чепецкий механический завод — единственный российский производитель КИП из высокочистого электролитического кальция собственного производства. КИП применяется в металлургической промышленности при изготовлении марок стали высокого качества для автомобилестроения, авиации, производства нефте- и газопроводов. На сегодняшний день продуктовый портфель Чепецкого механического завода включает 12 номенклатур КИП. Предприятие осваивает производство новых дизайнов инжекционной проволоки в зависимости от параметров технологии конкретного потребителя. Кроме того, специалисты ЧМЗ разрабатывают оптимальные режимы ввода кальциевого продукта в расплав.

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