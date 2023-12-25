В ОДК «Кузнецов» открыт новый корпус

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Новый корпус опытного механообрабатывающего производства на площадке «Управленческий» представляет значимое достижение. С использованием современных цифровых технологий, таких как цифровые двойники, цикл разработки двигателя ускорен. Однако опытные узлы всё ещё проходят производственные этапы, их создание и обработка металлических деталей осуществляются в новом корпусе мехобработки. Это позволяет обеспечить высокую точность и качество деталей для передовых двигателей.

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Кроме этого, строительство двух новых корпусов, механообрабатывающего корпуса и здания ОКБ, а также работы по металлургическому корпусу, создадут необходимые условия для производства и исследований продукции на площадке «Управленческий».

© progorodsamara.ru

— Мощности «Управленческого», нашей опытной площадки, сосредоточены на разработке и производстве перспективных продуктов до их серийного производства, — рассказал Алексей Соболев, управляющий директор ОДК-Кузнецов. — Именно в этой логике выстроена концепция объекта — компактность, экономичность и ультрасовременность. Разработчику такой техники как газотурбинный двигатель необходимо в буквальном смысле опережать время, предвосхищать технологии, которые станут массовыми только через годы. Мотор разрабатывается первым, а устанавливается на самолет последним и к моменту установки он должен оставаться современным. Именно поэтому в течение последних нескольких лет мы делали такой акцент на преобразованиях опытной площадки — обособленного подразделения «Управленческий». Наши цели: сокращение сроков проектирования и экономическая эффективность производства для создания новых продуктов для авиации и ТЭК.

© progorodsamara.ru

© progorodsamara.ru

Новый корпус опытного механообрабатывающего производства, являющийся последним дополнением к подразделению «Управленческий» ПАО «ОДК-Кузнецов», представляет собой значимое достижение предприятия. Здесь сосредоточены ключевые компоненты опытного производства, включая отделение конструкторского бюро, механообрабатывающий и металлургический корпуса, а также опытная испытательная база. Новый корпус обеспечивает новые возможности и современное оборудование, которые будут способствовать еще более эффективной разработке и производству перспективных продуктов в области авиации и других отраслей.

В новом корпусе опытного производства ПАО «ОДК-Кузнецов» изготавливаются ключевые детали для опытных изделий, включая крупногабаритные детали опор, лопатки турбин и тонкостенные оболочки. Новое оборудование позволяет обеспечить высокую точность и качество изготавливаемых деталей. Кроме того, корпус оснащен системой для нанесения керамического покрытия на лопатки турбины, которое обеспечивает защиту от высоких температур. Вся работа в корпусе полностью автоматизирована и управляется по программе.

— Испытательные машины способны проверять металл на разрыв, стирание, износ, замерять углы изгиба, твёрдость и вязкость материала, — рассказывает Олег Гусев, главный инженер ОДК-Кузнецов. — Есть машины, которые испытывают вибрационную стойкость лопаток, выявляют «усталость» металла, «провоцируя» трещины. Это специальное лабораторное оборудование, которое по-разному нагружает деталь таким образом, чтобы она в конечном итоге оказалась повреждена. Специалисты фиксируют нагрузку и количество циклов испытания, проводят металлургическое, химическое исследование. Произведенный анализ показывает — обеспечены ли при производстве детали заложенные конструкторами параметры. К примеру, если деталь, согласно конструкторской документации, должна выдерживать определённое время нагрузки при нагреве до 400 градусов, а при испытаниях разрушения произошли после превышения этого времени — значит деталь «выстояла», параметры прочности выдержаны и партия признается годной. В конечном итоге, все эти исследования обеспечат прочность и долговечность элементов двигателя для авиации и перекачки газа.

Персонал, который будет работать в новом корпусе мехобработки ПАО «ОДК-Кузнецов», будет переобучен и переведен с других участков предприятия. Трансформация опытного производства включает объединение с конструкторскими службами через системы обмена информацией, компактизацию производственных подразделений и высокую степень автоматизации технологических процессов. Это позволяет оптимизировать работу опытной площадки и обеспечить более эффективную разработку и производство опытных изделий.

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