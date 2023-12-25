В Санкт-Петербурге заложили первый камень Большого Смоленского моста

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Закладной камень на месте строительства Большого Смоленского моста установили в Санкт-Петербурге.

Церемония открытия закладного камня состоялась на Октябрьской набережной. Закладной камень установлен в основание будущей девятой опоры моста.

Большой Смоленский мост будет 20-м разводным в Петербурге. Он предусмотрен Генеральным планом и концепцией развития транспортной системы города, спроектирован в петербургских традициях и органично впишется в существующий архитектурный облик города.Новый разводной мост соединит берега Невы на самом большом промежутке в городе — между Володарским мостом и мостом Александра Невского. К улично-дорожной сети его подключат через развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Проектом предусмотрено шесть полос движения автотранспорта (по три в каждую сторону), в центре — два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой — велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре — для автомобилей. Разводной пролет — двукрылый. В сведенном положении высота центральной части моста над водой составит 15 метров. Ширина судоходного пролета — 60 метров. Протяженность новой переправы составит порядка 1,6 километра, ширина — 38 метров.

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