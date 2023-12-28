МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров

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Специалисты ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха) в рамках программы сертификации успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета МС-21. По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров, — до 211 человек.

«Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 с. Отчет по результатам испытаний был утвержден Авиационным регистром Российской Федерации. Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

В ходе испытаний подтверждались соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам авиационной безопасности, а также функционирование аварийно-спасательного оборудования самолета. Кроме того, демонстрировалась эффективность обучения кабинного и летного экипажа и качество разработанной эксплуатационной документации.Испытания проводились на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона.

С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также члены экипажа (3 члена летного экипажа и 5 бортпроводников). «Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолета МС-21. Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолета МС-21 — компания „Яковлев“», — прокомментировал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

В соответствии с требованиями норм летной годности, испытания на аварийное покидание проводились в условиях, максимально приближенных к самым жестким из возможных в эксплуатации: темное время суток, использование только половины из имеющихся аварийных выходов самолета, нормированный гендерный и возрастной состав пассажиров. Не менее 40% от общего числа участников составляли женщины, не менее 35% - лица старше 50 лет.

В число пассажиров были включены три куклы, имитировавшие детей в возрасте до двух лет, для которых в самолетах не предусматриваются отдельные посадочные места.МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. Аэродинамическое совершенство самолета достигается с помощью крыла большего удлинения из композиционных материалов. Двигатели МС-21 с высокой степенью двухконтурности ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ.

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