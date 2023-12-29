Рыбинский завод ОСК построил для МЧС 44 катера

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Судостроительный завод «Вымпел» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) завершил строительство 44 катеров проекта МС001 для Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Головное судно проекта прошло полный цикл испытаний. Корпус судна выполнен из алюминиево-магниевого сплава, надстройка изготовлена из композитного материала. Длина катера — 6 метров, скорость — до 75 км/ч.

После завершения процедуры приёмки представительством МЧС катера будут доставлены к местам базирования. Они спланированы к поставке в подразделения ГИМС Московской, Ленинградской, Калининградской областей, Карелии, Якутии и в другие регионы страны.

Катера проекта МС001 предназначены для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море. Технический проект катеров разработан ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК). Рабочая конструкторская документация разработана заводом «Вымпел».

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