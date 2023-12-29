На Окской судоверфи заложено сухогрузное судно проекта RSD59ARC для Арктики
На АО «Окская судоверфь» (Нижегородская область) была произведена закладка киля сухогрузного судна проекта RSD59ARC.
Заявлено о планах строительства 13 теплоходов для арктических акваторий.
Сухогрузы проекта RSD59ARC будут обладать ледовым классом Ice3, что позволит эксплуатировать их на Севморпути с июня по октябрь.
Строительство ведется в рамках госпрограммы и инвестпроекта с задействованием средств ФНБ. Поставки первых судов начнутся с 2025 года.
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Источник: https://morvesti.ru/news/1679/106857/