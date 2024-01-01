Первый в России автомобильный алюминиевый мост открыли в Нижегородской области

© mashnews.ru

Длина моста через р. Линда на дороге Толоконцево — Могильцы — 70 м.

Балки пролётных строений и ортотропные плиты (состоящие из пересекающихся продольных рёбер и поперечных балок, приваренных к листу настила) моста выполнены полностью из алюминиевых сплавов. Таких технологий мостостроения в России ранее не применялось. Генеральным подрядчиком по строительству объекта выступило ООО «Виадук-М», поставщиками алюминиевого проката и металлоконструкций — Красноярский металлургический завод (КраМЗ) и Самарский металлургический завод (СМЗ).

У моста четыре пролёта длиной 18 м каждый. Балки пролётного строения изготовлены из плит толщиной от 25 мм и были собраны на строительной площадке при помощи болтовых соединений, закреплены на опорах, после чего на них были смонтированы металлические плиты. На завершающем этапе выполнялись работы по гидроизоляции и укладке покрытия из литого асфальтобетона.

Этот проект создавался усилиями Алюминиевой Ассоциации и профильного экспертного сообщества.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.