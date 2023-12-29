На трассе М-10 полностью открыли движение по новой развязке и разворотной петле

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Сегодня, 29 декабря, в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области полностью открыли движение по новой развязке и разворотной петле на федеральной трассе М-10 «Россия».

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке построена развязка с путепроводом по типу «неполный клеверный лист», разворотная петля с путепроводом над проезжей частью основного хода и новый надземный пешеходный переход. Общая протяженность новых съездов и разворотной петли составляет 5,5 километра.

В ходе строительства был реконструирован мост через реку Ижору. На нем заменили пролетное строение, мостовое полотно, опорные части, установили новые ограждения. Для безопасности пешеходов смонтировано барьерное и пешеходное ограждения.

Отмечается, что новая развязка позволит минимизировать пробки на трассе Москва — Петербург.

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