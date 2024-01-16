Завод в Нижегородской области увеличил мощности производства садовой техники

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Компания «Корона» модернизировала в городе Павлово Нижегородской области производство мотоблоков, мотокультиваторов и садовых тачек-тележек, нарастив мощности на 20% - до 10 тыс. мотокультиваторов, 60 тыс. мотоблоков и 500 тыс. садовых тачек-тележек в год.

Инвестиции в проект составили 195 млн рублей.

Благодаря запуску модернизированного производства на предприятии создано 58 новых рабочих мест.

«Павловская компания „Корона“ — один из российских лидеров по производству садовой техники. Благодаря проделанной в рамках проекта работе с Региональным центром компетенций Нижегородской области и поддержке федерального Фонда развития промышленности мы автоматизировали часть технологических операций, заменили сварную раму продукции на сборную, установили самое современное оборудование. И уже в 2024 году увеличим выпуск продукции на 20% и производительность труда на 30% относительно начала реализации проекта», — рассказал директор ООО «Корона» Михаил Ермошин.

Тачки-тележки используются при уборке снега и транспортировке небольших грузов в подсобном и сельском хозяйстве, коммунальными предприятиями и при ландшафтных работах. Мотоблоки и мотокультиваторы применяются в личных подсобных и фермерских хозяйствах для вспашки земли, посадки, окучивания и сбора картофеля, покоса травы.

Изделия адаптированы под российские условия эксплуатации — у них усиленная рама, широкий набор передач, колеса с мощными грунтозацепами. Они изготавливаются преимущественного из отечественных комплектующих, уровень локализации превышает 80%. Кроме того, стоимость продукции ниже зарубежных аналогов при сопоставимом качестве.

Завод реализует продукцию через партнерскую сбытовую сеть, в том числе через DIY-гипермаркеты «Леруа Мерлен», онлайн-гипермаркеты «Российский инструмент» и «Мотоблоки», а также маркетплейсы «Яндекс.Маркет», «Озон» и «Вайлдберриз». По оценкам компании, российский рынок садовой техники и инвентаря в ближайшие 5 лет может вырасти в 1,5 раза, а предприятие планирует занять до 7% рынка.

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