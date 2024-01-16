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Транспорт и логистика

ГТЛК приняла четвертое электросудно для работы на Москве-реке

 © www.gtlk.ru

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приняла от поставщика — судостроительной верфи Эмпериум — четвертое электросудно модели «Экобас», которое будет работать в Москве.

Всего ГТЛК поставит 7 таких судов, предназначенных для регулярных речных перевозок в Первопрестольной. Новые прибрежные кварталы на юге столицы часто удалены от станций метро, и речной транспорт может стать отличной альтернативой для ежедневных поездок по городу. В свою очередь использование электродвижения позволит обеспечить транспортную доступность без вреда для экологии мегаполиса.

ГТЛК видит большой спрос со стороны регионов на электросуда, в том числе круизные, и готова участвовать в реализации проектов по запуску речного электродвижения.

В рамках инвестпроекта по обновлению гражданского водного транспорта России с использованием средств Фонда национального благосостояния ГТЛК закажет 16 «Экобасов» и 6 «Экокруизеров».

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Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...osudno-dlya-raboty-na-moskve-reke-/

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Эмпериум , электросудно модели «Экобас»
  • Badassgoliath Badassgoliath
    16.01.2419:25:11

    Новые прибрежные кварталы на юге столицы часто удалены от станций метро, и речной транспорт может стать отличной альтернативой для ежедневных поездок по городу

    Так зимой-то река замерзает, так что альтернативой это будет только в тёплое время года.

    #1275794
    • Нет аватара 4eleng
      17.01.2401:58:28

      Катаются они без перерывов. В вск при -15 сам лично видел, как он плыл.

      Его называют круглогодичным видом транспорта в мэрии.

      #1275817
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