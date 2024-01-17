Для гидроагрегата № 2 Воткинской ГЭС изготовили новый комплект оборудования

© mashnews.ru

«Силовые машины» построили и отгрузили поворотно-лопастную гидротурбину, гидрогенератор и вспомогательное оборудование для модернизации восьмого из десяти гидроагрегатов станции.

Как сообщили в компании «Силовые машины», новые турбина и генератор имеют улучшенные характеристики, отличаются повышенной надежностью и высокой степенью экологической безопасности. Также буден поставлена система автоматического управления гидроагрегатом.

Гидроагрегат № 2 станет восьмым замененным «Силовыми машинами» в рамках проекта. На станции уже произведен демонтаж старого оборудования. Перед пуском гидроагрегата, запланированном на июнь 2024 года, также будет проведен комплекс пусконаладочных работ, включающий индивидуальные и функциональные испытания.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов гидроэлектростанции, соответствующий договор АО «Силовые машины» и ПАО «РусГидро» подписали в 2014 году. Результатом этой работы станет полная замена всех гидроагрегатов. Новые, более эффективные турбины и генераторы позволят повысить мощность ГЭС на 130 МВт или на 13%, суммарно мощность станции составит 1150 МВт.

Воткинская ГЭС — один из узловых системообразующих пунктов сети электроснабжения Уральского региона России, является второй ступенью Камского каскада, который включает в себя три крупные электростанции: Камскую, Воткинскую и Нижнекамскую ГЭС.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.