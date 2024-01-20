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Своими глазами

Кто сказал, что в Москве больше нет промышленности? Репортаж с завода «Москабель»

Когда говорят про промышленность Москвы, вспоминают прежде всего ЗИЛ, АЗЛК, «Серп и молот». И обычно в конце следует заключение — в Москве больше нет промышленности, а значит она просто паразитирует на регионах. Впрочем, если бы я проходил мимо этого завода, я бы его не заметил. Да, красивая кованая вывеска. Но она могла остаться здесь как исторический артефакт умершего завода, как и название улицы, где завод находится — 2-я Кабельная. А внутри, там может быть давно уже какие-то склады очередного маркетплэйса или ТЦ.

Как определить, что там завод и что он работает? Да никак. Вот так и существуют сотни московских заводов — промышленных гигантов, в безвестности, не в силах проломить устоявшийся стереотип. Конечно, сегодня заводы уже не те что раньше, когда там работали целые районы города. Тогда каждый знал, что завод работает, ведь если не сам, то сосед точно туда ходил на работу каждое утро.

Сегодня автоматизация и роботизация пришли даже на заводы с советской, а порой и дореволюционной историей. Поэтому работают там давно не десятки тысяч, а дай Бог тысячи, а то и сотни рабочих, а некогда рабочий микрорайон давно живет обычной офисно-планктонной жизнью, и лишь названия улиц сохранили память о былой промышленной мощи этого места.

Вот так и с заводом «Москабель» — мощный промышленный гигант ведущий свою историю от первого кабельного производства в России, основанного Михаилом Михайловичем Подобедовым в 1895 году.

Сегодня это одно из трех предприятий в стране, осуществляющих полный производственный цикл: от изготовления медной катанки до производства готовых кабельно-проводниковых изделий. «Завод Москабель» выпускает множество видов силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги и пластмассы, включая бронированного типа и самонесущие изолированные провода СИП. Есть ряд собственных инновационных разработок. При этом на предприятии внедрены самые лучшие практики бережливого производства, даже старое оборудование максимально автоматизировано, внедрено множество роботов, системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Об этом нам расскажет генеральный директор компании «Москабельмет» Павел Валерьевич Моряков. Не забудьте поблагодарить его за чудесный рассказ лайком к этому видео :)

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  • rvk
  • 6
москабель, москабельмет
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.01.2418:51:04

    Я думаю, что те материалы для некоторых видов оболочек, которые сейчас закупаются вне страны, будут освоены и у нас. Всё зависит от необходимости. Ведь освоили же у нас производство композитов для авиации, которые раньше тоже закупали.

    #1276044
  • Alexander V Alexander V
    20.01.2418:52:48

    Москва — это деловой центр. Нечего там делать суперзаводам.

    #1276045
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.01.2419:18:12

      Москва всегда была рабочим городом. Вспомните Красную Пресню 1905 года. Слава Богу, что в Москве ещё есть рабочий класс и инженеры.

      А вот сделать из Москвы полностью торгашеский центр и город развлечений — в корне неправильно.

      Отредактировано: Сергей Котенко~20:10 20.01.24
      #1276047
      • Clausson Clausson
        21.01.2401:38:19

        Ну… все же не торгашеской (сервисной), а постиндустриальной. Не стоит путать. Инженер который работает в успешном КБ обычно гораздо более производительней того кто работает на заводе. В этом смысл постиндустриального развития, а вовсе не том, что инженер становится цирюльником или мастером по педикюру. А вот дальше, с ростом производительности труда или проще говоря с ростом доходов инженера у последнего появляются деньги на покупку более дорогих товаров (рост торговли) и потребность в дорогих услугах (рост сферы услуг). В итоге деньги на требуемые услуги остаются на месте, т. е. в стране пребывания, а это приводит к мультипликативному эффекту и дальнейшему росту благосостояния людей.

        В конце концов, выигрывают все. Не все понимают, но зарплата, например, учителя это функция от производительности труда рабочего, а последнего от эффективности инженера…

        #1276057
  • Нет аватара ymarkovitch
    20.01.2423:10:18

    Огромное спасибо за новость! Я работал в выч. центре завода Москабель в 1985-86гг. и с огромным интересом слежу за всеми новостями об этом заводе, благо новости последние годы отличные.

    #1276052
  • Kolyda Kolyda
    20.01.2423:15:47

    Спасибо за прекрасный репортаж. Чувствуется что ведет его настоящий производственник, а не манагер-шарлатан. Вспомнилась собственная юность, шестидесятые годы, некоторое время работал на заводе «Амуркабель» в Хабаровске.

    #1276053
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