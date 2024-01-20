Кто сказал, что в Москве больше нет промышленности? Репортаж с завода «Москабель»

Когда говорят про промышленность Москвы, вспоминают прежде всего ЗИЛ, АЗЛК, «Серп и молот». И обычно в конце следует заключение — в Москве больше нет промышленности, а значит она просто паразитирует на регионах. Впрочем, если бы я проходил мимо этого завода, я бы его не заметил. Да, красивая кованая вывеска. Но она могла остаться здесь как исторический артефакт умершего завода, как и название улицы, где завод находится — 2-я Кабельная. А внутри, там может быть давно уже какие-то склады очередного маркетплэйса или ТЦ.

Как определить, что там завод и что он работает? Да никак. Вот так и существуют сотни московских заводов — промышленных гигантов, в безвестности, не в силах проломить устоявшийся стереотип. Конечно, сегодня заводы уже не те что раньше, когда там работали целые районы города. Тогда каждый знал, что завод работает, ведь если не сам, то сосед точно туда ходил на работу каждое утро.

Сегодня автоматизация и роботизация пришли даже на заводы с советской, а порой и дореволюционной историей. Поэтому работают там давно не десятки тысяч, а дай Бог тысячи, а то и сотни рабочих, а некогда рабочий микрорайон давно живет обычной офисно-планктонной жизнью, и лишь названия улиц сохранили память о былой промышленной мощи этого места.

Вот так и с заводом «Москабель» — мощный промышленный гигант ведущий свою историю от первого кабельного производства в России, основанного Михаилом Михайловичем Подобедовым в 1895 году.

Сегодня это одно из трех предприятий в стране, осуществляющих полный производственный цикл: от изготовления медной катанки до производства готовых кабельно-проводниковых изделий. «Завод Москабель» выпускает множество видов силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги и пластмассы, включая бронированного типа и самонесущие изолированные провода СИП. Есть ряд собственных инновационных разработок. При этом на предприятии внедрены самые лучшие практики бережливого производства, даже старое оборудование максимально автоматизировано, внедрено множество роботов, системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Об этом нам расскажет генеральный директор компании «Москабельмет» Павел Валерьевич Моряков. Не забудьте поблагодарить его за чудесный рассказ лайком к этому видео :)

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