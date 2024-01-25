В Твери ввели в эксплуатацию роботизированный комплекс обработки композитных изделий

Предприятие «НПО «Вояж» (входит в группу компаний КСК) приступило к опытной эксплуатации роботизированного комплекса водной резки для обработки изделий из композитных материалов. Новое высокотехнологичное оборудование позволит предприятию повысить производительность обработки деталей в несколько раз.

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Роботизированный комплекс позволяет с высокой точностью обрабатывать струей воды давлением 6000 атмосфер изделия из стеклопластика толщиной до 10 мм сложной конфигурации. Использование технологии водоструйной резки минимизирует сколы и дефекты, экономит трудозатраты на разметку и последующую ручную доработку изделия, также позволяет значительно снизить уровень вредных производственных факторов — шума и количества промышленной пыли при обработке деталей.

Высокотехнологичный комплекс установлен в отдельной камере, оснащен рукой-манипулятором с режущей форсункой, насосом высокого давления, станцией водоподготовки и блоком управления. Процесс обработки композитных деталей проходит в автоматизированном режиме под контролем оператора. Обработанные изделия затем применяются при производстве элементов интерьера для электропоездов нового поколения.

Оборудование приобретено в рамках программы ГК КСК «Развитие производства стеклопластика на площадке Промтехнопарк КСК». Новый комплекс обработки успешно прошел необходимые испытания и введен в эксплуатацию на производственной площадке «НПО «ВОЯЖ» в Твери на территории Промтехнопарка КСК.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в девяти регионах России, сотрудниками группы являются более 11000 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

О НПО «Вояж»:

Предприятие «НПО «ВОЯЖ» специализируется на разработке и выпуске элементов интерьера и экстерьера для рельсового и колесного транспорта, в том числе из композитных материалов. Входит в дивизион «Интерьер и экстерьер» ГК КСК. Производственные площадки находятся в Твери и в Камешково, Владимирской области. На предприятии работает более 1100 сотрудников.

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