Завод «Маршал» в ЛНР получил новое оборудование

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На Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» (ЛЗТА, г. Луганск, Луганская Народная Республика) поступила первая партия оборудования, приобретаемого на заемные средства от Фонда развития промышленности ЛНР. Это 5 комплектов для сварочных работ и 4 ленточнопильных станка, которые уже установлены в цеху, — сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли ЛНР.

«На ленточнопильных станках производят всю заготовку. Ранее завод располагал 8 ленточнопильными станками. И, тем не менее, эта заготовительная операция оставалась для предприятия узким местом. Приобретение дополнительных 4 станков, современных и высокотехнологичных, позволит ЛЗТА кратно увеличить выпуск конечной продукции и расширить ее ассортимент», — поясняет генеральный директор «Маршала» Сергей Обратенко.

При этом он подчеркивает, что на сегодня спрос на продукцию завода превышает его возможности. Пока предприятие поставляет шаровые краны во все регионы Российской Федерации, а также в Беларусь и Казахстан. Однако ситуация на рынке весьма благоприятна для расширения диапазона сбыта.

Как напоминает директор ФРП ЛНР Виолетта Воробьева, в целом ЛЗТА планирует приобрести 32 единицы оборудования, и до конца III квартала 2024 г. на предприятие поступят оставшиеся отдельные комплекты и станки.

ООО «ЛЗТА „Маршал“» является одним из крупнейших предприятий ЛНР полного цикла, в структуру которого входят конструкторское бюро, лаборатории, отдел технического контроля и литейный цех. Завод оборудован современными станками с числовым программным управлением и испытательными стендами. «Маршал» специализируется на выпуске широкого ассортимента шаровых кранов для тепло-, газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей промышленности, а также химических предприятий.

Мощности предприятия позволяют выпускать более 4 тыс. типоразмеров кранов в объеме свыше 250 тыс. единиц в год. На сегодня оно производит более 7 тыс. наименований кранов для разных климатических и температурных условий, уровней давления, химических сред, типов управления, присоединения и защиты. В число потребителей его продукции входят почти все значимые компании российского топливно-энергетического комплекса.

В июле 2023 г. предприятие стало участником свободной экономической зоны. По словам председателя совета директоров ГК «Маршал» Сергея Горохова, ЛЗТА намерен использовать средства, сэкономленные на уплате налогов благодаря введению в четырех новых субъектах Российской Федеарции режима СЭЗ, для закупок нового оборудования и модернизации производств.

В октябре 2023 г. ЛЗТА получил от ФРП ЛНР по программе «Проекты развития (регион)» льготный заем в размере 100 млн руб. Инвестиционный проект предполагает закупку нового оборудования для расширения производства — запуска двух новых участков по выпуску шаровых кранов.

Согласно планам, в 2024 г., благодаря статусу участника СЭЗ, завод, по сравнению с 2023 г., нарастит объем производства на 15%.

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