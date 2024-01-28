Ту-214. Продолжение следует

Сегодня с интересом посмотрел «Военную приёмку».

Главный герой этой программы — самолёт Ту-214, выпускаемый в Казани и который в скором будущем станет доступным для всех желающих.

В условиях санкций, когда западные авиастроители ушли из России, только отечественные самолёты могут спасти авиасообщение. Без них массовый перелёт пассажиров в нашей стране встанет, а это самым отрицательным образом отразится и на экономике, и на фронте СВО. Так что же делается для того, чтобы на полную мощь заработало производство Ту-214?

Для ответа на этот вопрос ведущий «Военной приёмки» Алексей Егоров отправляется в Татарстан, на Казанский авиастроительный завод им. Горбунова, чтобы своими глазами увидеть, как проходят испытательные полёты новых Ту-214 и как развивается производство этих самолётов.

Приятного просмотра, друзья!

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