В Урюпинске открылась поликлиника-филиал Волгоградского областного онкодиспансера

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Охват составляет свыше 138 тысяч человек. В новый корпус был переведен центр амбулаторной онкопомощи, который ранее работал в Урюпинской ЦРБ. Здание построили за 2 года по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Волгоградской области». Поликлиника насчитывает 76 сотрудников.

В филиале онкодиспансера будут устанавливать диагнозы, проводить базовые и уточняющие исследования, малоинвазивные операции, предоставлять противоопухолевое специфическое лечение и химиотерапию. В учреждении находятся мультиспиральный КТ, рентгенодиагностический комплекс, цифровой маммограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, три видеоэндоскопических стойки с возможностью проведения сложных исследований.

© im5.ezgif.com

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