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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыли в подмосковной Истре

 © mosregtoday.ru

Истринская компания «Мансуровское карьероуправление» открыла современный рыбоперерабатывающий цех. Предприятие существует уже более 40 лет. Основной вид деятельности предприятия — производство песка и щебня. А в 2014 году руководство компании решило на базе выработанных карьеров развивать выращивание рыбы в рыбоводных садках.

Теперь у предприятия есть завод полного цикла, где предполагается не только разведение и выращивание рыбы, но ее дальнейшая переработка и продажа. Разводить на начальном этапе планируется радужную форель, осетра, карпов и сазанов.

На базе цеха осуществляется разделка рыбы, холодное и горячее копчение, соление, вяление и консервирование. Перерабатывается рыба всех видов — как выращенная в собственном хозяйстве, так и другие пресноводные и морские виды. Планируемая мощность производства — 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха создано почти сорок новых рабочих мест.

Продукция уже реализуется в пяти фирменных магазинах Истринского округа. В планах — сотрудничество с сетевыми магазинами и ресторанами.

«Всю нашу прибыль мы вкладываем в развитие. Это немного новое для нас направление, но оно нас заинтриговало, так как мы используем каждый сантиметр нашей земли, нашей воды. Так как у нас большое зеркало, мы посоветовались с коллегами, с сотрудниками и решили сначала разводить рыбу для себя, делать качественный продукт. И мы с удовольствием будем кормить всех вкусной рыбой», — отметил Роман Володин, член Совета директоров, акционер ЗАО «Мансуровское карьероуправление».

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Источник: https://mosregtoday.ru/news/econbiz...2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

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Московская область
  • Великоросс Великоросс
    10.02.2412:06:37

    В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится к открытию новый цех глубокой переработки рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

    «Цех площадью 230 квадратных метров будет выпускать полуфабрикаты из рыбы, вяленую, соленую и копченую рыбную продукцию, пресервы и фарш. Кроме того, на территории предприятия будет работать магазин, где новоуренгойцы и гости города смогут приобрести свежую рыбу и другую продукцию, произведенную на местном предприятии», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

    Реализацией проекта занимается «Ямалторг» при поддержки правительства ЯНАО. Цех сможет перерабатывать 350 тонн рыбы в год. Открытие предприятия намечено на начало марта.

    Ранее URA.RU рассказывало о запуске цеха по переработке рыбы в Надыме (ЯНАО). Модульный цех будет перерабатывать 230 тонн рыбы, производя консервы, полуфабрикаты и продукцию су-вид (приготовление пищи в вакуумном пакете — прим. ред.).

    https://ura.new...earch%3Ftext%3D

    #1277244
  • Нет аватара Argonaft
    10.02.2412:50:18

    Я по работе сталкивался только с гранитом Мансуровского месторождения, а тут ещё и рыба теперь будет!   

    А классно придумали, чтоб карьеры не простаивали почём зря!

    #1277246
  • Нет аватара termometrix
    10.02.2413:18:23

    Вкусно!

    #1277250
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.02.2413:28:40

    Пошли заводики в этом году. А то в январе раскачивались только.

    #1277252
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