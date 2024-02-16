Тяжелый транспортный БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет

© www.sibnia.ru

16 февраля 2024 года разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», разрабатываемого по заказу Фонда перспективных исследований.

Первый полет беспилотника производился в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности полета и снятия полетных данных для последующего обучения отработанной на полунатурном стенде системы автоматического управления. Полет прошел под управлением летчика-испытателя Владимира Барсука и длился 20 минут на высоте 200 м при скорости от 50 до 200 км/ч.

© www.sibnia.ru

Первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса. Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит «Партизану» значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч.

© www.sibnia.ru

В ближайшее время в соответствии с программой летных испытаний будет проводиться плановая работа по подтверждению ключевых летно-технических характеристик и переход испытаний в беспилотный режим. По окончании испытаний демонстратор должен подтвердить возможность перевозки грузов массой до 1 000 кг на расстояния до 1 000 км, осуществляя взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

«По итогам работ мы получим универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования. Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме. Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что в совокупности с существенным снижением требований ко взлетно-посадочным площадкам в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной, а „Партизан“ востребованным у большого количества эксплуатантов в различных отраслях применения», — прокомментировал Андрей Григорьев, генеральный директор ФПИ.

«Сегодня в ходе первого испытательного полета мы подтвердили заявленные взлетно-посадочные характеристики и устойчивое управление на сверхмалых скоростях. Уверен, что «Партизан» сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолетного типа и востребованным в различных областях применения от выполнения грузопассажирских перевозок, участия в спасательных операциях, тушении пожаров до проведения авиационно-химических работ, работ в интересах санитарной авиации, авиамониторинга. Поэтому в настоящее время совместно с Правительством Новосибирской области мы ведем работу по планированию создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома «Бердск-Центральный», — пояснил Владимир Барсук, директор СибНИА, Заслуженный летчик-испытатель РФ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.