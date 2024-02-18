В 2023 году в России выросло количество заявок на патенты

Число заявок на патенты в России выросло. В 2023 году число заявок российских авторов выросло на 8,7%, до 20,6 тыс.

Отечественные заявители сосредоточились именно на тех «критических технологиях», которые российские власти обозначили как приоритетные для концепции технологического суверенитета. То есть занимают ниши ушедших из страны поставщиков технологий, надеясь на спрос в рамках обеспечения того самого суверенитета:

● к примеру, в автомобилестроении количество заявок выросло на 7,9% - до 522;

● в нефтедобыче и нефтепереработке — на 6,2%.

При этом больше всего заявок подают вузы и НИИ — на них приходится 52% от российских патентов. Еще 23,8% составляют физлица, 11,8% - субъекты малого и среднего бизнеса, 11,1% - крупные компании и 1,1% — иные юридические лица.

Количество заявок от микропредприятий снизилось на 8,5%, а от всех остальных растет:

● на 23,4% в 2023 году выросло количество заявок от крупных компаний;

● на 24,8% - от малых;

● от средних количество заявок на патенты выросло на 16,2%.

В конце января Роспатент тоже давал статистику за 2023 год и назвал тройку отраслей по числу патентов. На первом месте медтех-сфера, включая фармацевтику, второе место прочно занимали БПЛА и авиатехника. Третья строчка в топе патентных заявок за двигателестроением, следом идут инструментальная диагностика и нефтепереработка.

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